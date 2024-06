3,88 Millionen Menschen schauen Österreich-Sieg

Quotennews

Im Anschluss lief es für «Das RTL EM-Studio» wieder einen Tick besser, aber definitiv nicht gut.

Während 4,97 Millionen Menschen die Partie zwischen Frankreich und Polen (1:1) beim ZDF sahen, übertrug RTL das Spiel zwischen den Niederlanden und Österreich. Der 2:3-Sieg für Österreich erreichte in den ersten 45 Minuten 2,69 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 18,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern holte man 0,73 Millionen, das bedeutete 23,8 Prozent.Die zweite Hälfte ließen sich 3,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen, der Marktanteil wuchs auf 19,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden 1,09 Millionen ermittelt, dies führte zu 25,1 Prozent. Das kurzeverfolgten in der Halbzeitpause nur 2,61 Millionen und sicherte sich einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,72 Millionen, was 20,3 Prozent bedeutete.Die Nachberichte kamen zwischen 19.55 und 20.03 Uhr auf 4,96 Millionen, die Highlights stürzte bis 20.15 Uhr auf 1,90 Millionen ab.mit Elton, Patrick Helmes, Niels Petersen und Thomas Helmer erreichte ab 20.15 Uhr lediglich 1,16 Millionen Zuschauer und fuhr 5,1 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe blieben 0,38 Millionen mit 7,8 Prozent übrig. Die-Wiederholung erreichte 0,46 Millionen sowie 0,17 Millionen junge Leute. Beim Umworbenen Publikum standen 3,0 Prozent auf der Uhr.