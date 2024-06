Frankreich und England machen den Sack zu

Quotennews

Das ZDF erreichte mit den Spielen um 18.00 und 21.00 Uhr wieder tolle Werte.

Am Dienstagvorabend trafen Frankreich und Polen (Gruppe D) in Dortmund aufeinander. Das von Martin Schneider mit Co-Kommentator Hanno Balitsch kommentierte Spiel sahen 4,97 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sorgte für einen Marktanteil von starken 28,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern waren 1,31 Millionen dabei, dies sorgte für 34,9 Prozent. In der Halbzeitpause erreichte4,99 Millionen Zuschauer.England und Slowenien (Gruppe C) spielten in Köln gegeneinander, 11,28 Millionen Menschen sahen zu. Der Wert belief sich auf starke 46,8 Prozent. Die von Claudia Neumann und Moritz Volz kommentierte Entscheidung über den Gruppensieg erreichte 3,64 Millionen junge Zuschauer und führte zu 59,6 Prozent. Die kurzen-Nachrichten hatten 11,79 Millionen.Katrin Müller-Hohenstein mit ihren Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friderike Komp waren in der Nachberichterstattung zu sehen, das ließen sich 5,35 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde auf 37,1 Prozent beziffert. 1,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren dabei, der Marktanteil lag bei 46,7 Prozent.Ab 23.45 Uhr verfolgten 1,77 Millionen Menschen noch, die Talkshow verbuchte 24,0 Prozent Marktanteil. Lanz begrüßte in seinem Hamburger Studio die CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler, der ehemalige Fußballprofi und -trainer Ewald Lienen, die Sportmoderatorin Anna Kraft und der Journalist Hajo Schumacher, das sahen 0,44 Millionen Jüngere und brachte 23,8 Prozent Marktanteil.