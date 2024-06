Jonathan Jackson geht wieder zu «General Hospital»

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird als Lucky Spencer wieder vor der Kamera stehen.

Noch in diesem Sommer wird Emmy-Gewinner Jonathan Jackson wieder an die Produktionsstätte von, um wieder Teil der Serie zu werden. Er wird wieder Lucky Spencer in der langlebigen ABC-Seifenopfer verkörpern. Jackson übernahm die Rolle im Jahr 1993 und verkörperte den Sohn von Luke und Laura Spencer, er stand 380 Folgen vor der Kammer.Jackson war bis 2011 vor der Kamera, wechselte allerdings dann zum ABC-Drama «Nashville». Mit seiner Rückkehr zu «General Hospital» schlüpft der Schauspieler zum ersten Mal seit dem Jahr 2015 wieder in die Rolle. In seiner Zeit wurde erst neun Mal für den Daytime Emmy nominiert und gewann die Auszeichnung in den Jahren 1995, 1998, 1999, 2011 und 2012.Seifenoper-Fans haben seit Anfang Juni auf die Rückkehr einer wichtigen Figur gewartet, als «General Hospital»-Produzent Frank Valentini auf dem roten Teppich der Daytime Emmys sagte: „Ein ehemaliges Mitglied der Besetzung kehrt zurück. Und ich denke, dass das Publikum verrückt nach ihm sein wird.“