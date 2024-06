Hallmark dreht NFL-Film zu Weihnachten

US-Fernsehen

Die Produktion des Films beginnt nächsten Monat und wird ausschließlich an Drehorten in Kansas City, Missouri, stattfinden.

In dieser Weihnachtszeit ist es soweit: Auf dem Hallmark Channel wird ein Spiel übertragen, bei dem zwei renommierte Institutionen aus Kansas City – die Kansas City Chiefs und Hallmark – mit der NFL und Skydance Sports zusammenarbeiten, um einen Weihnachtsfilm zu drehen, der das Publikum überall zum Jubeln bringen wird. Tyler Hynes («Shifting Gears»), Hunter King («Two Scoops Of Italy») und Ed Begley Jr. («Young Sheldon») spielen die Hauptrollen in dem neuen, originellen Film. Die Produktion des Films beginnt nächsten Monat und wird vollständig in Kansas City, Missouri, an verschiedenen Orten, darunter das legendäre GEHA Field im Arrowhead Stadium, gedreht. Damit wird das lauteste Stadion der Welt zum ersten Mal als Drehort für einen Hallmark-Film genutzt.„Da Hallmark und die Kansas City Chiefs beide in Kansas City beheimatet sind und sich beide auf Werte, Tradition und Gemeinschaft gründen, besteht eine besondere Verbindung zwischen diesen beiden ikonischen Organisationen”, so Darren Abbott, Chief Brand Officer bei Hallmark. „Durch die Verbindung der Wärme der Hallmark-Geschichten mit der Spannung des professionellen Footballs freuen wir uns, dem Publikum einen Platz in der ersten Reihe zu bieten, um den Geist dieser Gemeinschaft, ihre reichen Traditionen und leidenschaftlichen Fans, die Kansas City ausmachen, kennenzulernen, und das alles verpackt in der beruhigenden und aufbauenden Art von Hallmark.“„Wir fühlen uns geehrt, mit Hallmark an einem so einzigartigen Projekt zusammenzuarbeiten”, sagte Mark Donovan, Präsident der Kansas City Chiefs. „Als Verein sind wir stolz darauf, neue Wege zu finden, um unsere Marke zu stärken und neue Zielgruppen zu erreichen. Diese Partnerschaft vereint zwei leidenschaftliche Fangemeinden und gibt uns die Möglichkeit, die Energie und Tradition des Chiefs Kingdom auf einem der meistgesehenen Kanäle während der Weihnachtszeit zu zeigen.”In «Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story» ist Alana Higman (King) davon überzeugt, dass ihre Familie aufgrund ihrer lebenslangen Geschichte als Superfans der Kansas City Chiefs gute Chancen hat, den Wettbewerb „Fan of the Year” des Teams zu gewinnen. Derrick (Hynes), der Leiter der Fanbetreuung, hat die Aufgabe, zu bewerten, wie Alana und ihre Familie im Vergleich zu den anderen beiden Finalisten abschneiden. Während die beiden Zeit miteinander verbringen, wird klar, dass es zwischen ihnen funkt. Doch als die Glücksbringer-Wintermütze ihres Großvaters (Begley Jr.) verschwindet, beginnt Alana an allem zu zweifeln, was sie über Schicksal und Bestimmung glaubte, und stellt sogar ihre Zukunft mit Derrick in Frage – es sei denn, ein wenig Weihnachtszauber kann noch alles zum Guten wenden. Dieser Film ist die Krönung einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Pionieren aus Kansas City, die die Hallmarkies und das Chiefs Kingdom wie nie zuvor offiziell vereint. Mit der Planung von Spieltags-Aktionen, einzigartigen Co-Branding-Artikeln und On-Air-, Social- und Digital-Werbung wird die vielseitige Partnerschaft ein breites Publikum sowohl auf als auch abseits des Spielfelds ansprechen.Skydance Sports ist der ausführende Produzent von «Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story». Skydance Sports ist ein neu gegründetes Joint Venture zwischen Skydance Media und der NFL, das ein erstklassiges Sport-Content-Studio schaffen und die Sportprogrammierung auf mehreren Plattformen in einer Vielzahl von Formaten erweitern soll.