«Stanley Cup»-Finale lässt ProSieben Maxx in der Nacht jubeln

In den vergangenen Tagen mussten die Mannschaften sieben Mal gegeneinander antreten. Am Ende gewannen die Florida Panthers denkbar knapp gegen die Edmonton Oilers.

Eishockey-Fans kamen in diesem Jahr voll auf ihre Kosten. Nach der im Free-TV übertragenen Eishockey-WM zog der deutsche NHL-Profi Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers in die-Finals ein. Gleich sieben Partien mussten die Florida Panthers gegen die Edmonton Oilers spielen. Die letzte Partie der Best-Of-Seven-Serie gewannen die Panthers mit 2;1 und krönten sich zum ersten Mal zum NHL-Champion. Ab 01.45 Uhr ging ProSieben Maxx in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Sendung. 0,04 Millionen Zuschauer waren dabei. Der Marktanteil wurde auf 2,4 Prozent taxiert, unter den jungen Menschen waren 0,02 Millionen, das führte zu 2,4 Prozent.Das erste Drittel erreichte dann 0,05 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wuchs auf 2,4 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,02 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent.Ab 03.15 Uhr folgte der zweite Part, der von 0,05 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren gesehen wurde. Der Marktanteil wuchs auf drei Prozent, bei den jungen Menschen sahen die Sendung 0,01 Millionen. Immerhin 3,6 Prozent Marktanteil wurden errechnet. Ab 04.15 Uhr folgte das letzte Drittel, das auf 0,06 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent kam. In der Zielgruppe fuhr man 0,01 Millionen und 3,4 Prozent ein.Ärgerlich für ProSieben Maxx: Die 04.00 Uhr-Wiederholung vonerreichten 0,22 Millionen Fernsehzuschauer und 13,9 Prozent. Mit 0,03 Millionen jungen Menschen erzielte die Fernsehstation VOX 9,7 Prozent Marktanteil.