Kelsey Grammer produziert George Washington-Doku

US-Fernsehen

Der «Frasier»-Star ist ausführender Produzent der neuen Fox Nation-Reihe.

FOX Nation wird ein neues vierteiliges historisches Dokudrama über George Washington ausstrahlen, das vom preisgekrönten Schauspieler Kelsey Grammer moderiert und produziert wird, wie Lauren Petterson, Präsidentin der Plattform, bekannt gab.wird am Montag, den 1. Juli, Premiere haben und alle vier Folgen in dieser Woche ausstrahlen, während das Land den Unabhängigkeitstag feiert. Im Verlauf der Serie werden die Zuschauer beobachten, wie Washington sich von einem eigensinnigen, risikofreudigen jungen Soldaten, der entschlossen ist, für die britische Krone zu kämpfen, zu einer führenden Stimme des wachsenden Widerstands Amerikas gegen England entwickelt.Bei der Ankündigung sagte Petterson: „Kelsey versetzt die Zuschauer zurück an den Anfang von Washingtons Geschichte und zeigt meisterhaft eine andere Seite des Gründervaters, indem er einen jungen Mann in den Mittelpunkt stellt, der darum kämpft, sich in einer wirklich fesselnden Serie einen Namen zu machen.“Grammer fügte hinzu: „George Washingtons Geschichte ist glücklicherweise noch nicht zu Ende. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, diesen Teil seines Lebens ans Licht zu bringen. Ich genieße es auch sehr, die Geschichte aus der heutigen Perspektive zu betrachten. Mit Georges Geist im Hinterkopf schlage ich vor, dass wir alle die Stärke und den anhaltenden Mut aufbringen, die es braucht, um ein freies und unabhängiges Amerika zu bleiben! Ich liebe George Washington und hoffe, ihn stolz zu machen.“«George: Rise of a Revolutionary» bietet eine seltene Perspektive auf den berühmtesten Gründervater Amerikas, die durch eine fesselnde Kombination aus dramatischen Nachstellungen und Experten-Kommentaren vermittelt wird. Die Zuschauer werden Zeuge, wie die Desillusionierung einen furchtlosen und fehlerhaften jungen Mann mit dem brennenden Ehrgeiz, der Krone zu dienen, in eine führende Stimme des aufkeimenden Widerstands gegen die britische Tyrannei verwandelt, und wie George zu einem Mann wird, der bereit ist, alles zu riskieren. In vier Folgen lernen die Zuschauer den Mann hinter der Legende kennen und verfolgen seinen Weg, der ihn zum Gesicht des Freiheitskampfes der Nation werden ließ.