«Disclaimer» startet Mitte Oktober

US-Fernsehen

Cate Blanchett wird die Hauptrolle in der neuen mehrteiligen AppleTV+-Serie spielen.

Die siebenteilige Miniseriestartet am Freitag, den 11. Oktober 2024, mit den ersten beiden Folgen, gefolgt von neuen Folgen jeden Freitag bis zum 15. November 2024. Das Format ist ein packender Psychothriller in sieben Kapiteln mit den Oscar-Preisträgern Cate Blanchett und Kevin Kline in den Hauptrollen. «Disclaimer» wurde von dem fünfmaligen Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón geschrieben und inszeniert und basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Renée Knight. Die renommierte Journalistin Catherine Ravenscroft (Blanchett) hat sich ihren Ruf damit aufgebaut, die Missetaten und Verfehlungen anderer aufzudecken. Als sie einen Roman von einem unbekannten Autor erhält, stellt sie entsetzt fest, dass sie nun die Hauptfigur in einer Geschichte ist, die ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllt.Während Catherine versucht, die wahre Identität des Autors aufzudecken, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen, bevor diese ihr eigenes Leben und ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Robert (Sacha Baron Cohen) und ihrem Sohn Nicholas (Kodi Smit-McPhee) zerstört. In weiteren Rollen sind Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George und Hoyeon zu sehen.«Disclaimer» wird von Esperanto Filmoj und Anonymous Content produziert. Cuarón ist neben Gabriela Rodriguez von Esperanto Filmoj und David Levine und Steve Golin von Anonymous Content ausführender Produzent. Knight ist Co-ausführender Produzent. Der Oscar-Preisträger Emmanuel Lubezki («Gravity») und der Oscar-Nominierte Bruno Delbonnel («Inside Llewyn Davis») sind als Kameramänner und ausführende Produzenten tätig. Donald Sabourin und Carlos Morales sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Filmmusik stammt von dem mehrfachen Oscar- und Grammy-Preisträger Finneas O'Connell («Barbie»).