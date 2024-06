Disney Channel darf Disney+-Original zeigen

TV-News

«Der geheime Club der zweitgeborenen Royals» ist Mitte August im Free-TV zu sehen.

Am Dienstag, den 20. August 2024, wandert die amerikanische Produktion «Secret Society of Second-Born Royals» namenszum Disney Channel . Der Film mit Peyton Elizabeth Lee, Niles Fitch, Isabella Blake Thomas, Olivia Deeble und Noah Lomax aus dem Jahr 2020 stammt von Anna Mastro.Im Königreich Illyrien tritt die zweitgeborene königliche Prinzessin Samantha „Sam“ mit ihrem Freund Mike gegen die Monarchie auf, indem sie auf der Straße Rockmusik spielt. Ihre ältere Schwester, Kronprinzessin Eleanor, soll nach dem Tod ihres Vaters und Onkels die Nachfolge ihrer Mutter, der Regentin Catherine, antreten. Als Sam mit Mike die Nacht in einem Untergrundkonzert verbringt, wird sie plötzlich von einer Reizüberflutung überwältigt und löst durch das Auslösen der Sprinkleranlage eine Verhaftung von sich und Mike aus. Am nächsten Tag wird sie von Catherine darüber informiert, dass sie den Geschichtsunterricht nachholen muss, um die verpasste Prüfung nachzuholen.Sam besucht die Sommerschule zusammen mit der eifrigen, freundlichen January, dem ruhigen und sozial unbeholfenen Matteo, dem eingebildeten und beliebten Tuma und der auf sozialen Netzwerken und Pomp bedachten Roxana. Ihr Lehrer ist Professor James Morrow, der ihnen eröffnet, dass sie nicht zur Sommerschule gehen, sondern stattdessen ausgebildet werden, um der Geheimgesellschaft der Zweitgeborenen Royals beizutreten, einer Gruppe von Personen mit Superkräften, die sich dem Schutz der Welt und dem Dienst an den verschiedenen Monarchien verschrieben haben. Morrow enthüllt, dass er sich selbst vervielfältigen kann und dass Catherine ebenfalls Mitglied ist, was Sam schockiert. Catherine erzählt ihr, dass ihre Schwester Eleanor nie von der Gesellschaft erfahren darf, und Morrow beginnt sofort mit dem Training.