Bei RTL Living lebt es sich griechisch

TV-News

Ende Juli präsentiert der Pay-TV-Sender die britische Doku-Soap «Home Greek Home» mit Sarah Moore als Deutschlandpremiere.

RTL Living hat eine neue Doku-Soap aus Großbritannien eingekauft, die das Publikum passend zur Urlaubszeit nach Griechenland entführen soll.startet am Freitag, 26. Juli, um 20:15 Uhr. Jede Woche zeigt der Bezahl-Sender eine Folge der sechsteiligen Reihe zur besten Sendezeit, zudem stehen alle Folgen auf RTL+ zum Stream bereit.Moderiert wird «Home Greek Home – Zuhause auf Griechisch» von Sarah Moore, die in der deutschen Synchronisation von Nadine Schreiner vertont wird. In der ersten Folge sieht Moore das Haus, das sie online für 100.000 Pfund gekauft hat, zum ersten Mal persönlich. Sie erkundet jeden Zentimeter des Anwesens und macht sich ein Bild von dem Ausmaß der Aufgabe, diese Ruine in ihr Traumhaus zu verwandeln. Die Brüder Kosta und Yiannis helfen ihr beim Abriss und entrümpeln das alte Gebäude. Sie misst aus, plant und besichtigt ähnliche Objekte, um Ideen für ihr Projekt zu sammeln.Im Anschluss folgt, ehe ab 21:55 Uhr die 20.ins Programm zurückkehrt. Darin wollen Colin und Adele ein atemberaubendes Einfamilienhaus in einem Vorort von Manchester bauen. Sie haben einen schwedischen Architekten, einen italienischen Innenarchitekten und eine lettische Baufirma damit beauftragt, das spektakuläre Projekt aus Glas zu realisieren. Doch das Budget gerät unter Druck, als Colin keine Kompromisse eingehen will und dann auch noch der Baudienstleister Personalprobleme hat. Dann bricht auch noch die Pandemie aus.