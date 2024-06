ZDF erzählt von einem «Tag im September»

TV-News

Der Mainzer Sender verfilmt das Treffen zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im September 1958. Die Hauptrollen spielen Jean-Yves Berteloot und Burghart Klaußner.

In der belgischen Hauptstadt Brüssel finden derzeit die Dreharbeiten für einen neuen ZDF-Fernsehfilm statt, dessen Drehbuch Fred Breinersdorfer nach wahren Begebenheiten verfasste.handelt vom Treffen zwischen Frankreichs Premierminister Charles de Gaulle und dem deutschen Bundeskanzler Konrad Andenauer am 14. September 1958. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte Juli an.In die Hauptrollen der beiden Staatsmänner schlüpfen Jean-Yves Berteloot (de Gaulle) und Burghart Klaußner (Adenauer). Die Handlung spielt im Privathaus des Generals und Premierministers Frankreichs, wo Charles de Gaulle und die französische Delegation auf den deutschen Kanzler Konrad Adenauer wartet. Mit Verzögerung beginnt das delikate, sorgsam vorbereitete Treffen, das die Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland beenden soll. Im Vieraugengespräch werden schnell politische Differenzen deutlich, und die Annäherung droht zu scheitern. Auch die Berater der beiden Staatsmänner, Günther Bachmann (Fabian Busch) und Gaston De Bonneval (Vincent Lecuyer), tragen ihre fundamentalen Meinungsverschiedenheiten hinter den Kulissen mit offenem Visier aus.Als Nebenhandlung fungieren die Reporter, die vor den Toren von de Gaulles Privathaus ungeduldig auf Ergebnisse warten. Dabei lernen sich die französische Fotografin Hélène Wissembach (Nora Turell) und die deutsche Journalistik-Volontärin Elke Schmitz (Nadja Sabersky) kennen. Beide träumen von einer friedlichen Zukunft in einem gemeinsamen Europa und fordern von den Politikern, sich dafür einzusetzen.In weiteren Rollen spielen unter anderem Hélène Alexandridis, Ronald Kukulies, Pierre Lognay, Muriel Bersy, Maïlys Dumon, Alice Hubbal und Rüdiger Klink. Der Film ist eine ZDF-Auftragsproduktion in Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen Kultursender arte . Es produzieren Network Movie und made in munich content & films. Seitens Network Movie fungiert Wolfgang Cimera als Produzent, Mark von Seydlitz ist Produzent der made in munich. Die Redaktion haben Matthias Pfeifer (ZDF) und Julius Windhorst (ZDF/arte).