Fünf neue «Inga Lindström»-Filme in der Mache

TV-News

Bavaria Fiction dreht derzeit im schwedischen Nyköping neue Geschichten der „Herzkino“-Reihe.

Die ZDF-Filmreihefeierte in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag, Ende Januar flimmerte der 101. Film über die Bildschirme. Die Episode „Die vergessene Hochzeit“ sahen 3,80 Millionen Zuschauer, was für «Lindström»-Verhältnisse recht wenig war. Im Oktober 2023 kratzte die „Herzkino“-Reihe an der 5-Millionen-Marke. Nun gibt der Mainzer Sender der Produktion von Bavaria Fiction einen echten Vertrauensbeweis und lässt seit Ende Mai fünf neue Filme in Schweden produzieren.Anna Schuchardt inszeniert „Der schöne Schein" (AT) nach dem Drehbuch von Gerlind Becker und Kirsten Harder mit Ina Hout, Benedikt Kalcher und Lena Conzendorf in den Hauptrollen. Der 90-Minüter handelt von der Postbotin Finja, die wild entschlossen ist, ihren Freund zurückzugewinnen, nachdem dieser sie verlassen hatte. Dafür sucht sie sich Hilfe bei einem in die Jahre gekommenen Beziehungsratgeber. Um sich in eine Traumfrau zu verwandeln, wie es das Handbuch empfiehlt, braucht sie ein Übungsobjekt. Da kommt der durchreisende und sehr gut aussehende Zimmermann Viggo gerade recht.Für den zweiten Film „Das größte Geschenk“ stehen unter anderen Zoe Moore, Felix Herzog, Michaela May und Andreas Elsholz vor der Kamera. Regie führt Oliver Dieckmann, der gemeinsam mit Aline Ruiz Fernandez auch das Drehbuch schrieb. Dasselbe Autoren-/Regie-Team übernimmt auch für den fünften Lindström-Film «Der geheimnisvolle Fremde» (Arbeitstitel). Christiane Sadlo schrieb den dritten 90-Minüter, „Vom Lieben und Verzeihen“ (Regie: Ann-Kristin Knubben), mit Klara Deutschmann, Ferdinand Seebacher und Heio von Stetten sowie den vierten, "Marie und der Puppenspieler – eine Liebesgeschichte", (beides Arbeitstitel) unter anderen mit Francis Fulton-Smith unter der Regie von Marco Serafini.