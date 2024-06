Biden/Trump sehen 48 Millionen

US-Quoten

Der amerikanische Fernsehsender CNN hat in den USA sein bestes Ergebnis aller Zeiten erzielt. Entscheidend war vor allem das Streaming.

Das erste TV-Duell zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump, der vor knapp vier Jahren abgewählt worden war, zog ein riesiges Publikum an. Nach Angaben von „Variety“ und „Nielsen“ verfolgten am Donnerstagabend 48,9 Millionen Zuschauer die CNN-Präsidentschaftsdebatte, so viele wie noch nie. Bei den 25- bis 54-Jährigen kam der Sender auf 12,6 Millionen Zuschauer.Das US-Branchenblatt „Variety“ zog ein Fazit aus dem vorangegangenen Wahlkampf. Die erste Debatte erreichte 73,1 Millionen Zuschauer, wurde aber von mehreren Sendern gleichzeitig übertragen. CNN teilte mit, dass fast 30 Millionen Menschen die Sendung auf CNN verfolgten, auch der neue Dienst „CNN on Max“ war demnach ein voller Erfolg.Betrachtet man die linearen Zahlen, sieht es allerdings weniger spektakulär aus. 8,7 Millionen Menschen sahen die Sendung auf CNN, drei Millionen der 25- bis 54-Jährigen schalteten ein. CNN en Español hatte nur 0,046 Millionen Zuschauer, bei HLN erreichte die Debatte 0,25 Millionen Zuschauer. Vor allem auf YouTube und Max war die Debatte ein großer Gewinner. Klar ist auch: Die Preise für Kabelfernsehen sind in den USA trotz Streaming sehr hoch. Im Vergleich zum linearen Streaming ist der Zugang zu CNN on Max spottbillig.