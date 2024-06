SWR begleitet jungen Skater in Paris

TV-News

Der Südwestrundfunk (SWR) hat die Dokumentationgedreht, deren Veröffentlichung in der ARD Mediathek für den 21. Juli 2024 vorgesehen ist. Der elfjährige Yrel hegt eine Vorliebe für Schnelligkeit und das Gefühl des Fliegens, wie es für eine Pariser Taube charakteristisch ist. Während er auf seinem Skateboard durch Paris flitzt, weht der Wind durch seine langen, dunklen Haare. Seine Tricks vor dem Eiffelturm sind spektakulär. Beim Training bereitet er sich gerade auf die französische Skateboard-Meisterschaft vor. Er ist der beste Skater in seiner Altersklasse in der Region – und das, obwohl er Filipino ist und bisher keine gültige Aufenthaltsgenehmigung hatte. Doch das Skateboarden eröffnet ihm und seiner Familie ein besseres Leben.Die Dokumentationwird bereits am 15. Juli ausgestrahlt. Es handelt sich hierbei um einen der schönsten und zugleich härtesten Sportarten der Welt. Turner schuften viele Jahre lang 30 Stunden pro Woche, um bei Olympia die perfekte Übung zu zeigen. Verletzungen, Drill, Entbehrungen und auch Missbrauch kennzeichnen den Weg auf die größte Bühne ihres Sports. Leidenschaft befeuert den Kampf um Likes, Ruhm, Geld und Selbstbestimmung. Die vierteilige Dokumentation zeigt nationale und internationale Stars und lässt die Zuschauerschaft miterleben, wie sich die Sportart nach den Missbrauchsskandalen der letzten Jahre weltweit neu findet.Schließlich veröffentlicht der WDR am 30. Juli den Dokumentarfilm. Die berührende Geschichte handelt von Katjas abenteuerlicher Reise in ein neues Leben. In den vergangenen 20 Jahren hat sie sich nahezu ausschließlich um ihren autistischen Sohn Aron gekümmert und ein Leben geführt, das von anderen bestimmt wurde. Nun wird Aron ausziehen. Er wird einen Platz in einer Wohngemeinschaft für autistische Menschen erhalten. Für Katja bedeutet dies einen Neustart. Stück für Stück wird es wieder mehr zu ihrem Leben werden, bis ein Anruf aus Arons Wohngruppe erfolgt und plötzlich wieder alles anders ist.