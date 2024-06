Kein Ankommen gegen das Deutschlandspiel mit Wiederholungen

Quotennews

Wenn selbst Das Erste große Probleme hat, sieht es für ProSieben und Kabel Eins noch schlechter aus.



Selbst Das Erste tut sich schwer, wenn parallel ein Deutschland-Spiel gesendet wird. Zur Primetime liefaus dem Jahr 2016. Die Wiederholung kam mit 2,65 Millionen Fernsehenden zumindest noch auf passable 9,8 Prozent. Bei den 0,10 Millionen Jüngere blieb man direkt bei schwachen 1,4 Prozent hängen. Mit, was genau parallel zum Spiel lief, sank die Reichweite dann auf 1,59 Millionen Menschen. Das Resultat waren ernüchternde 5,1 Prozent. Die 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nun auf mickrige 0,4 Prozent Marktanteil abgestürzt.Auch ProSieben schlug sich mitaus dem Jahr 2022 nicht besser. Mit lediglich 0,14 Millionen Interessenten kam man nicht über miserable 0,5 Prozent hinaus. Auch die 0,05 Millionen Umworbenen landeten nur bei 0,6 Prozent. Eine alte Folge vonstartete ab 23.26 Uhr, also nach dem Achtelfinale. Doch auch hier kamen die 0,09 Millionen Zuschauer nicht über 1,1 Prozent hinaus. Die 0,04 Millionen Werberelevanten hatten sich auf unzureichende 1,6 Prozent gesteigert.Kabel Eins zeigte vier Folgen der Thrillerserieund schnitt damit noch verhältnismäßig gut ab. Die erste Folge überzeugte 0,30 Millionen Serienfans. Danach lag die Reichweite zwischen 0,20 und 0,17 Millionen Menschen. Der Marktanteil bewegte sich im Bereich von niedrigen 1,2 bis 0,5 Prozent. 0,02 bis 0,08 Millionen Jüngere fuhren miese Quote zwischen 0,2 und 1,2 Prozent Marktanteil ein.