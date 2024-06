Kabel Eins Doku gräbt «Nazi-Bauten» aus

TV-News

Bereits Mitte des Monats setzt die Fernsehstation «Die Schatzsucher von Oak Island» fort.

Der Dokumentationssender Kabel Eins Doku hat sich die Rechte angesichert, die kanadische Reihe umfasst drei Staffeln mit insgesamt 20 Episoden. Die Produktionsfirma Go Button Media hat das Format hergestellt. Abnehmer waren unter anderem Science Channel, UKTV und Discovery Europa, DCD Rights vertrieb das Format. Los geht’s am Freitag, den 19. Juli, um 20.15 Uhr.Selbst nach dem Untergang des Dritten Reichs lassen sich vielerorts noch Überreste zu den perfiden Plänen und der Kampfmaschinerie der Nazis ausfindig machen. Verlassene Bauten stehen abgelegenen Orten und hüten spektakuläre Geheimnisse. Der Auftakt macht „Wolfsschlucht 2“ 1945 entdeckt eine Truppe der Alliierten einen seltsamen Nazi-Komplex in der wilden Natur Frankreichs. Im Inneren befindet sich ein Schwimmbad, Meetingräume und ein Bunker, in dem nur eine Person Platz hat. Was hat es mit diesem verlassenen Gebäude auf sich?Am Sonntag, den 14. Juli, setzt man die Doku-Reihefort. Matty Blake nimmt einige Entdeckungen der Schatzsucher-Brüder genauer unter die Lupe. Er sucht nach Hinweisen, die die Echtheit einer Karte aus dem 14. Jahrhundert belegen sollen, welche Oak Island mit den Tempelrittern in Verbindung bringt.