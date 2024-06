ProSieben Maxx geht «Inside James Bond»

TV-News

Die Dokumentationsreihe kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika.

ProSieben Maxx holt die Sendung «Icons Unearthed» von VICE mit dem Thema James Bond nach Deutschland. Ab Donnerstag, den 18. Juli, istum 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Die Figur des James Bond hat ihren Ursprung in den Romanen des Autors Ian Fleming.Bereits in den 50er Jahren schafft der Geheimagent den Sprung auf die große Leinwand und entwickelt sich im Laufe der Zeit zum globalen Phänomen. «Inside James Bond» taucht in die Welt von 007 ab und zeigt, was ihn so besonders macht. Die erste Episode hört auf den Titel „Die Lizenz zum Filmen“, im amerikanischen „A Spy is Born“.Nach mehreren erfolgreichen Filmen befindet sich das «James Bond»-Franchise Mitte der 60er Jahre auf einem Höhepunkt. Doch hinter den Kulissen beginnt die Fassade zu bröckeln. Hauptdarsteller Sean Connery fühlt sich ungerecht behandelt und droht damit, dem Geheimagenten den Rücken zu kehren. „James Bond in Gefahr“ heißt die zweite Folge.