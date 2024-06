Bessie Carter führt «Outrageous» an

England

Auch Joanna Vanderham gehört dem neuen BritBox-Drama an.

UKTV und Britbox produzieren die neue historische Dramaserieüber die Mitford-Schwestern. Die sechs Mitford-Schwestern - Nancy, Diana, Unity, Jessica, Deborah und Pamela – in den 1930er Jahren umstritten. Sie sorgten für Aufsehen und Skandale in der englischen Gesellschaft.Als Nancy ist Bessie Carter («Bridgerton») zu sehen, als Diana Joanna Vanderham, als Unity Shannon Watson («The Jetty»), als Jessica Zoe Brough («Casualty»), als Deborah Orla Hill («Stonehouse») und als Pamela Isobel Jesper Jones («The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes»). Komplettiert wird die Besetzung durch Joshua Sasse («Love is in the Air») als Oswald Mosley, Jamie Blackley («Becoming Elizabeth») als Peter Rodd, James Musgrave («Einstein and the Bomb») als Hamish Erskine, Calam Lynch («Bridgerton») als Bryan Guinness und Will Attenborough («Our Girl») als Joss."Vor dem Hintergrund der aufziehenden Sturmwolken der 1930er Jahre, die von der Dekadenz, Frivolität und Verschwendungssucht der britischen High Society verdeckt werden, wird Outrageous" zum ersten Mal die vollständige und unzensierte Geschichte der Mitford-Schwestern auf die Leinwand bringen - eine Geschichte von Familienbande und Verrat, öffentlichem Skandal, politischem Extremismus, Liebe, Herzschmerz und sogar Gefängnis", heißt es in der Inhaltsangabe.