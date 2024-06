Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Gruppenspiele im ZDF? Punktete Das Erste mit der Sachsenklinik?

Zwei neue Folgen vonerreichten 3,63 und 3,42 Millionen, Das Erste verbuchte 15,7 und 13,2 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,38 sowie 0,31 Millionen, das führte zu 7,6 und 4,8 Prozent.holte im Anschluss noch 1,94 Millionen Zuschauer und führte zu 9,0 Prozent bei allen sowie 2,3 Prozent bei den jungen Menschen. Die Partie zwischen England und Slowenien brachte dem ZDF 11,28 Millionen Zuschauer und führte zu 46,8 Prozent. Mit 3,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatte man 59,6 Prozent.sahen 1,16 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden dieses Mal 7,8 Prozent erreicht. Mit einem-Film sicherte man sich 0,46 Millionen Zuschauer und erreichte 3,0 Prozent bei den jungen Leuten.holte um 22.15 Uhr 0,50 Millionen sowie 3,2 Prozent bei den jungen Menschen.Wiederholungen von(0,89 Millionen) und(0,64 Millionen) brachten 3,8 und 2,6 Prozent zu Sat.1 , in der Zielgruppe waren nur 2,7 und 1,2 Prozent möglich. Drei-Folgen bescherten VOX 0,54, 0,47 und 0,37 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 3,4, 2,6 und 4,8 Prozent erzielt.unterhielt 0,29 Millionen Zuschauer und brachte 2,6 Prozent für die Fernsehstation. Mitverzeichnete man 0,39 und 0,38 Millionen Zuschauer, RTLZWEI freute sich über 3,3 und 2,7 Prozent. Miterreichte Kabel Eins 0,42 Millionen Zuschauer und führte zu 3,6 Prozent in der Zielgruppe.