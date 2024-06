«Hart aber fair» kehrt am 5. August zurück

TV-News

Die Sendung mit Louis Klamroth ist eingerahmt zwischen Wälder, Abitur und Geschlechtsverkehr.

Am 10. Juni 2024 verabschiedete sichmit 2,71 Millionen Fernsehzuschauern in die Sommerpause, der politische Talk kommt am Montag, den 5. August, um 21.00 Uhr zurück. Noch ist unklar, welches Thema Louis Klamroth und seine Gäste besprechen werden. Fest steht hingegen, dass der 20.15-Uhr-Slot mit der «Erlebnis Erde»-Dokubesetzt ist. In der ersten Folge seiner zweiteiligen Dokumentation berichtet der vielfach preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft von den erstaunlichen Verbindungen der Lebewesen im Wald, von hauchzarten Pilzen, die sich von Nadelbaumzapfen ernähren, hungrigen Käfern mit giftigem Biss, magischen Lichtern, die durch die Nacht tanzen, oder auch den imposanten Kämpfen der Wildschweinkeiler.Katrin Back hat für «ARD Wissen» den Dokumentarfilmherstellt, der um 22.50 Uhr läuft. In Deutschland hängt es noch immer in erster Linie am Einkommen der Eltern, wie hoch der Bildungsabschluss ihrer Kinder ist. Kanadas Bildungssystem hingegen schneidet sehr gut ab – nicht nur bei der internationalen PISA-Studie, sondern auch im Ranking zur Chancengleichheit. Wie machen sie das? Frank Seibert reist nach Winnipeg und taucht dort in einen sehr besonderen Schulalltag ein.«ARD History» behandelt das Themaund verspricht einen „Blick zurück auf 100 Jahre sexuelle Bildung in Deutschland“. Schon um 1900 gab es Ansätze zur Sexualkunde an deutschen Schulen, denn Geschlechtskrankheiten verbreiteten sich. Im Ersten Weltkrieg warnte das Militär eindrücklich vor der Syphilis. Lange galt Sex als Gefahr, berichtet Autorin Ina Kessebohm.