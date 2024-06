Vincent Lee  Der Youtube-Komponist

YouTuber

von Mario Thunert 30. Juni 2024, 11:23 Uhr

Auf YouTube analysiert Komponist Vincent Lee Filmmusiken und gibt Tutorials zu Musikproduktions-Software. Daneben produziert er seine eigenen Songs und die von Julien Bam.

Nachdem Vincent Lee eine Ausbildung zum Fachinformatiker durchlief, merkte er offenbar schnell, dass seine eigentliche Berufung im Musikmachen liegt. Folglich bekam er 2011 die Gelegenheit, den Soundtrack für den Kurzfilm «Simply Smile» zu komponieren, welcher vom Filmteam Chili Chopstickz gedreht wurde. Im Anschluss daran kam es schließlich zu der schicksalhaften Begegnung mit Julien Bam bzw. dessen Filmcrew JuBaFilms, die zu dem Zeitpunkt kurze Tanzvideos auf YouTube stellte, die eben auch mit Musik unterlegt wurden. In diesem Zusammenhang produzierte Lee dann seine ersten 2 Filmmusiken für Julien Bams Team zu den Kurzfilmen «Be Individual» und «Da Capo». Aus dieser Verbindung resultierte eine enge Zusammenarbeit, die bis heute anhält und in der Vincent Lee für sämtliche Songs von Julien Bam verantwortlich zeichnet.Jene Songs lässt er aber nicht einfach im stillen Kämmerlein entstehen, sondern analysiert seine eigenen Kompositionen oft auf seinem eigenen YouTube-Kanal mit 260.000 Followern. Hier lädt er Video hoch, in denen er auf die musikalische Struktur seiner Werke und ihren Entstehungskontext eingeht, den er darüber hinaus humoristisch kommentiert. Aber nicht nur zu seinen Stücken, sondern auch zu denen anderer Künstler und YouTuber gibt er seinen kritischen Senf. So macht er sich unter anderem über einen Song von Twenty4Tim und Beats von Dieter Bohlen lustig.In einem weiteren Video lässt er sich bspw. auch über eine Single von Knossi und den Atzen aus, die den Titel «Katsching» trägt und 2020 veröffentlich wurde. „Da gibt es Sequenzen, die mein Ohr zum Bluten gebracht haben“, stellt Lee zu Beginn seines Kommentars direkt mal klar. Im Folgenden macht er sich mit seinem Equipment auf, den Song umzumodelieren und „aufzupimpen“. Was zunächst den Anschein eines Feintunings erwecken könnte, entpuppt sich als radikaler Reset des Liedes, bei dem nur noch die Vokals übrig bleiben, sprich große Teile des Instrumentals gestrichen wurden. Anschließend füttert Vincent die Vokals mittels Bearbeitungssoftware mit neuen Bässen und anderen Sounds und präsentiert seinen Fans eine dynamischere Remix-Variante des Knossi-Vehikels.Als Vincent Lee vor 6 Jahren begann, seinen eigenen YouTube-Kanal zu bespielen, schlug er hingegen noch sanftere Töne an. Eines seiner ersten Videos, indem er als eigenständiger Akteur im Vordergrund steht, war folglich ein Musik-Tutorial, indem er Filmmusiken von Hans Zimmer auf dem Keyboard nachspielte und dem nachempfundene Variationen kreierte. Im Video zeigt er seinen Followern dann, wie er mit einer Musiksoftware aus dem Nichts einen für Zimmer typischen Sound aufbaut, indem er bspw. beginnt, Synthesizer-Spuren zu setzen, auf die er alle weiteren Elemente aufschichtet.Aktuell bearbeitet er nicht nur Tapes, dem ihm seine Hörer einsenden, sondern gibt Musikinteressierten auch Tipps, welche Bearbeitungsprogramme, Mikrophone und Plugins zur Komposition verwendet werden sollte, um eine gute Qualität zu erreichen. In seinen Videos, die er zuletzt veröffentlichte, nimmt er seine Follower mit hinter die Kulissen seines eigenen Tonstudios, das er gegenwärtig neu einrichtet. Hierbei können sie Vincent dabei begleiten und zuschauen, wie er selbst handwerklich aktiv wird und mit Hilfe von anderen Fachleuten die veränderte Einrichtung aufbaut.