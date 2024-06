RTL überzeugt mit dem Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien

Quotennews

Der amtierende Europameister wurde gestern bereits im Achtelfinale durch die Schweizer nach Hause geschickt.



RTL hatte sich die Rechte am ersten Achtelfinale dieser EM gesichert. Um darauf einzustimmen, lief ab 15.45 Uhr. Mit 0,51 Millionen Fernsehenden waren akzeptable 6,2 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,08 Millionen Jüngeren kamen lediglich auf schwache 5,5 Prozent. Bereits zwei Stunden vor Anpfiff wurde dann der Vorbericht gesendet. Mit 0,99 Millionen Neugierigen stand hier eine gute Quote von 10,5 Prozent auf dem Papier. Die 0,26 Millionen Umworbenen verbuchten hohe 14,6 Prozent.Ab 18 Uhr trafen dann Italien und die Schweiz aufeinander. Die Schweiz hatte unter anderem beim Spiel gegen Deutschland Stärke beweisen und erst in der Nachspielzeit hat das deutsche Team einen Gruppensieg des Nachbarlandes verhindert. Der letzte Europameister konnte bislang allerdings noch nicht sonderlich glänzen. Und auch gestern taten sich die Italiener schwer, so dass es letztendlich mit einem 0:2 gegen die Schweiz zurück nach Hause ging. Die Partie verfolgten bis zu 8,84 Millionen Interessenten, was dem Sender herausragende 46,3 Prozent Marktanteil einbrachte. Bei den 2,54 Millionen Werberelevanten wurden ausgezeichnete 22,5 Prozent eingefahren.Zur Primetime setzte der Sender wieder auf. Das Format profitierte vom starken Vorlauf und fuhr mit 1,84 Millionen Zuschauern sowie soliden 8,1 Prozent Marktanteil das bislang beste Resultat ein. Bei den 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen passable 9,8 Prozent zustande. Ab 21 Uhr lief schließlich eine alte Folge der Flirtshow. Parallel zum Deutschlandspiel stürzte man dann jedoch auf 0,23 Millionen Interessenten sowie mickrige 0,8 Prozent ab. Die 0,08 Millionen Jüngeren kamen ebenfalls nicht über eine miserable Quote von 0,8 Prozent hinaus.