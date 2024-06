Martin Mull ist tot

Köpfe

Der Darsteller aus Serien wie «Roseanne» starb mit 80 Jahren.

In der Nacht zum Samstag kam die Nachricht, dass Martin Mull verstarb. Seine Tochter Maggie gab seinen Tod auf Instagram bekannt. "Ich bin untröstlich, dass mein Vater am 27. Juni zu Hause verstorben ist, nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit. Er war bekannt dafür, dass er sich in jeder erdenklichen kreativen Disziplin auszeichnete und auch dafür, dass er Werbespots für Red Roof Inn machte. Er würde diesen Witz witzig finden. Er war nie unlustig. Mein Vater wird von seiner Frau und seiner Tochter, von seinen Freunden und Kollegen, von Künstlerkollegen, Komikern und Musikern und - als Zeichen eines wirklich außergewöhnlichen Menschen - von vielen, vielen Hunden sehr vermisst werden. Ich habe ihn sehr geliebt."Martin Mull war ein vielseitig begabter amerikanischer Schauspieler, Komiker, Musiker und Künstler. Er wurde am 18. August 1943 in Chicago, Illinois, geboren und wuchs in Ohio auf. Er erlangte seinen Bachelor of Fine Arts an der Rhode Island School of Design. Seine Karriere begann in den 1970er Jahren, als er als satirischer Musiker mit humorvollen Songs wie „Dueling Tubas” Bekanntheit erlangte. Mull wechselte bald zur Schauspielerei und erlangte durch seine Rolle als Barth Gimble in der Sitcom «Mary Hartman, Mary Hartman» Bekanntheit.In den 1980er Jahren spielte er in mehreren erfolgreichen TV-Serien, darunter «Fernwood 2 Night» und «Roseanne». Seine scharfsinnige Komik und sein trockenes Humorverständnis machten ihn zu einem beliebten Charakterdarsteller. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler war Martin Mull auch als bildender Künstler tätig. Seine Werke wurden bereits in verschiedenen Galerien und Museen ausgestellt. Mull hat mit seinem vielseitigen Talent die Unterhaltungswelt nachhaltig geprägt und bleibt eine inspirierende Figur in der amerikanischen Popkultur.