Lainey Wilson sing bei «Macy's 4th of July Fireworks»

US-Fernsehen

Mickey Guyton und Zuri Hall werden durch die Liveshow führen, die im Anschluss wiederholt wird.

NBC und Macy's erhellen den Himmel mit Amerikas größtem und berühmtestem Feuerwerk beim 48. jährlichen. Die mit Stars besetzte Veranstaltung mit einem atemberaubenden Feuerwerk, musikalischen Darbietungen und Auftritten von besonderen Gästen wird am Donnerstag, den 4. Juli, live auf NBC und Peacock übertragen. Eine Wiederholung wird um 22.00 Uhr auf NBC ausgestrahlt.Der viermal für den Grammy nominierte Sänger Mickey Guyton und Zuri Hall von «Access Hollywood» werden als Moderatoren durch die Sendung führen. Lainey Wilson, Luis Fonsi, Tanner Adell und The War And Treaty werden vor dem atemberaubenden Feuerwerk von Macy's vor der Kulisse von New York City auf der Bühne stehen.„Diese Fernsehsendung begeistert und beeindruckt Jahr für Jahr aufs Neue und lässt die Skyline von New York mit einem unvergleichlichen Feuerwerk erstrahlen”, so Jen Neal, Executive Vice President of Live Events and Specials, NBCU Entertainment. „Es sind diese Live-Programmveranstaltungen, die uns als Nation zusammenbringen und die Einzigartigkeit unserer Marken NBC und Peacock hervorheben.”Die Fernsehübertragung «Macy's 4th of July Fireworks» wird in Zusammenarbeit mit Macy's produziert. Die Produktion erfolgt durch Jesse Collins Entertainment mit Jesse Collins, Dionne Harmon und Jeannae Rouzan-Clay als ausführende Produzenten.