«Trödeltrupp» darf sich nach «Retourenjäger» beweisen

RTLZWEI hat neue Folgen seiner Trödelshow angekündigt. Nachdem die Sendung zuletzt am Sonntagnachmittag beheimatet war, geht sie künftig am späten Mittwochabend auf Sendung.

In Grünwald hat man ein neues Line-up für den Mittwochabend gefunden. Nachdem sich «Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen» am 10. Juli aus dem Programm verabschiedet, übernimmt am 17. Juli um 20:15 Uhr Panagiota Petridou mit neuen Folgen von Quotenmeter berichtete ). Im Nachgang setzt RTLZWEI nicht mehr auf «Die Babystation», sondern verpasst demeinen neuen Sendeplatz. Zwar bleibt es weiterhin bei der Ausstrahlung am Sonntagnachmittag, dabei handelt es sich allerdings um alte Folgen.Mittwochs um 22:15 Uhr präsentiert man neue Folgen der Doku-Soap. Teil von «Der Trödeltrupp – Das Geld liegt auf der Straße» sind Otto Schulte, Mauro Corradino und Sükrü Pehlivan. In der ersten von sieben neuen Folgen steht die leidenschaftliche Trödlerin Helene im Mittelpunkt, die in über 20 Jahren Etliches an Trödel gesammelt hat. Die 79-Jährige hat schon immer mehr gekauft als verkauft, sodass der Trödel bei ihr mittlerweile überhandgenommen hat.Für «Der Trödeltrupp» bedeutet die Ausstrahlung in der Late-Prime einen neuen Sendeplatz, nachdem RTLZWEI zwischen Mitte Mai und Mitte Juni fünf neue Episoden präsentiert hatte. Diese fanden allerdings nur beim älteren Publikum Anklang. Auf dem Gesamtmarkt fuhr man überdurchschnittliche Marktanteile ein, in der Zielgruppe lag man meist unter dem RTLZWEI-Schnitt.