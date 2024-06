Großes Interesse am «heute-show»-Special

Quotennews

Im Anschluss punktete auch «Der ZDF Comedy Sommer», eine alte «Neo Ragazzi»-Folge enttäuschte.

Lutz van der Horst und Fabian Köster drehten wieder ein, das sich dieses Mal mit dem Thema Sommermärchen 2.0 beschäftigte. Die Beiden reisten in Deutschland umher und waren der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Spur. „Fußball – Ein Ball für Zwei“ startete um 22.30 Uhr und erreichte 2,31 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen guten Marktanteil von 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,52 Millionen ermittelt, das bedeutete schöne 15,2 Prozent, auch wenn diese Zahlen wie üblich nicht an die regulärer Ausgaben heranreichen.Am Freitag stand die dritte Ausgabe vonan. Die erste Folge lief im Anschluss an das Fußball-Europameisterschafts-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland und verbuchte deshalb fast drei Millionen Zuschauer, in der vergangenen Woche erreichte das ZDF nur 1,06 Millionen. Till Reiners begrüßte 1,19 Millionen Zuschauer, die Sendung mit Moritz Neumeier, Filiz Tasdan und Nikita Miller holte 8,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,32 Millionen gemessen, das bedeutete zufriedenstellende 10,6 Prozent.Schließlich wiederholte das ZDF um 23.30 Uhr eine alte-Ausgabe, die schon vor geraumer Zeit bei ZDFneo lief und seither auch in der Mediathek abrufbar ist. Die Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt unterhielt noch einmal 0,59 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,0 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,16 Millionen, das hatte annehmbare 6,6 Prozent zur Folge.