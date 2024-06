«Reluctant Traveler» geht weiter

US-Fernsehen

Eugene Levy wird auch in den kommenden Monaten reisen.

Apple TV+ gab die Verlängerung der dritten Staffel der mehrfach preisgekrönten Reiseseriebekannt, die von Emmy-Preisträger Eugene Levy («Schitt's Creek») moderiert und produziert wird. Die achtteilige dritte Staffel wird Levy auf ein wahrhaft globales Abenteuer begleiten, bei dem er versucht, seine eigene „ultimative Reiseliste“ zusammenzustellen. Wenn er seinem Ziel, ein echter Reisender zu werden, näher kommen will, muss er einige der wichtigsten Erfahrungen der Welt abhaken. Das Problem ist, dass er keine Ahnung hat, wo er anfangen soll.Seit der weltweiten Premiere hat «The Reluctant Traveler With Eugene Levy» von Kritikern auf der ganzen Welt viel Lob erhalten. Die Serie, die als „fesselnd, unterhaltsam ... und wunderschön gefilmt” und „vielleicht die perfekte Mischung aus Reisedokumentation und reiner Comedy” bezeichnet wird, zeigt den Moderator Eugene Levy, der „absolut unterhaltsam” und „endlos unterhaltsam” ist. Die Serie wurde kürzlich bei den Critics Choice Real TV Awards als beste Reise-/Abenteuershow und beste unstrukturierte Serie ausgezeichnet.„Ich weiß es wirklich zu schätzen, was diese Show für mich tun will. Aber um ein echter, erfahrener Reisender zu sein, braucht man einen ausgeprägten Sinn für Abenteuer und Neugier, und ich muss beschämt zugeben, dass ich in den letzten beiden Staffeln weder das eine noch das andere entwickelt habe. Aber ich muss zugeben, dass es mir viel Spaß macht, mich anzustrengen. Also geht es anscheinend weiter”, sagte der Moderator und ausführende Produzent Eugene Levy.Nachdem er in den ersten beiden Staffeln einige seiner größten Ängste überwunden hat, gibt Levy zu, dass ihn seine Reisen zum Besseren verändert haben. Jetzt ist er wieder unterwegs, um ein Abenteuer zu erleben, das seinen Horizont mehr als jedes andere erweitern wird.