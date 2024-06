ZDF zeigt RTL die lange Fußball-Nase

Quotennews

Die Vorberichte bei RTL waren deutlich erfolgreicher als «Das RTL EM-Studio», das zuletzt täglich ab 20:15 Uhr zu sehen war. Im Duell gegen das ZDF zog RTL aber klar den Kürzeren.

Spanien oder Italien? Hauptsache Fußball? – Nicht ganz! Denn das für Spanien sportlich bedeutungslose Spiel gegen Albanien lockte deutlich weniger Zuschauer zu RTL als das bis zum Abpfiff spannende Match der Italiener und Kroaten zum ZDF . Der Reihe nach. Wie üblich begann der Fußball-Abend bei RTL um 20:15 Uhr, diesmal aber nicht mit dem «EM-Studio», sondern mit der Vorberichterstattung. Diese sorgte für deutlich bessere Werte als die tägliche Produktion von Raab Entertainment, denn die 45 Minuten vor dem Spiel verfolgten 1,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil wurde auf 5,1 Prozent beziffert. In der Zielgruppe sorgten 0,39 Millionen Umworbene für 9,4 Prozent.Das Fußball-Spiel selbst, das Spanien mit 1:0 gewann, konnte aber für keine signifikanten Steigerungen sorgen. Die erste Halbzeit war für 1,36 Millionen Menschen interessant, darunter 0,60 Millionen Jüngere. In der zweiten Hälfte sank die Reichweite auf 1,24 Millionen, auch in der Zielgruppe nahm das Interesse leicht auf 0,58 Millionen ab. Der Marktanteil lag bei 5,2 Prozent. In der Zielgruppe verzeichnete das Spiel Marktanteile von 8,8 und 8,7 Prozent. Bis Mitternacht blieben zunächst 1,13 Millionen Menschen dran, in der 23-Uhr-Stunde wurden 0,43 Millionen Zuschauer gemessen. Die Zielgruppen-Quote sank auf 7,4 und 5,0 Prozent.Grund für das überschaubare Interesse am Spanien-Spiel war die Spannung des Parallelspiels, das das ZDF übertrug. Der Mainzer Sender freute sich bereits vor Anpfiff über 4,16 Millionen und 19,0 Prozent Marktanteil. Teil des Publikums waren 1,06 Millionen 14- bis 49-jährige Fußball-Fans, die für 24,5 Prozent sorgten. Das Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Italien spülte ab 21:00 Uhr 11,09 Millionen Zuschauer zum Mainzer Sender. Der Marktanteil bewegte sich bei 44,3 Prozent. Mit 3,62 Millionen jüngeren Zusehern brachte es die-Übertragung auf 53,7 Prozent Marktanteil. Nach dem Spiel blieben noch 4,95 Millionen Zuschauer bis 23:45 Uhr dran. Die Nachberichte sorgten für 34,2 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 40,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.