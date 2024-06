«Galileo X-Plorer» holt ProSieben-Tagesbestwert

Quotennews

In direkter Konkurrenz zum «EM»-Fußball tun sich alle Formate schwer - Bei ProSieben kommt der Vorabend auf die beste Reichweite des Tages.

Wirklich viel steckt im ProSieben-Sonntag nicht drin, um Viertel vor Acht startete der Unterföhring-Sender mit drei Ausgaben, es folgen zwei Show-Wiederholungen und dann bereits die Nachrichten. Am Vorabend gibt es zwei weitere «Galileo»-Formate und schon sind wir in der Primetime. Zu Beginn läuft das Ganze auch einigermaßen ordentlich, am Morgen steigert man sich durch die drei erwähnten regulären «Galileo»-Formate von 0,05 Millionen auf 0,21 Millionen Zuschauer. So klettert der Marktanteil auf 2,9 Prozent, die Zielgruppe wird mit 0,10 Millionen Umworbenen erstmals am Tag im zweistelligen Bereich vorstellig, es reicht zu guten 6,6 Prozent am Markt.Die erste Show-Wiederholung,, hält die Gesamtreichweite, jedoch geht es in der Zielgruppe mit 0,15 Millionen Werberelevanten noch immer im positiven Sinne weiter. Der Marktanteil steigt auf 8,2 Prozent. Überundkommen wir zu- mit 0,36 Millionen Zuschauern gibt es einen neuen Tages-Höchstwert, auch die Zielgruppe überzeugt mit 0,20 Millionen Umworbenen. Soll es das bereits gewesen sein in Sachen Reichweiten-Rekorde?Nicht ganz,schafft es ab 19 Uhr auf 0,47 Millionen Zuschauer und damit auf einen neuen Reichweiten-Rekord für den gestrigen Sonntag. Auch die Zielgruppe kann sich mit 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen über einen neuen Rekord freuen, mit 2,4 und 6,5 Prozent an den Märkten kann das Magazin wohl zufrieden sein. Das war es dann aber auch schon, die Primetime mitschafft lediglich 0,36 Millionen Zuschauer im Gesamten, die Zielgruppe schwächelt mit 0,15 Millionen. In diesem Sinne: Glückwunsch an «Galileo X-Plorer».