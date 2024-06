DFB-Remis vor Top-Quoten

Quotennews

Die DFB-Männer gingen am Abend in den dritten Auftritt der noch jungen «UEFA EURO 2024». Nach zwei Siegen ging es gegen die Schweiz um den Gruppensieg.

Bisher lief die diefür die Nagelsmann-Elf mehr oder weniger ideal. Ein starker Auftakt gegen die Schotten (5:1) gefolgt von einem sortierten Auftritt gegen Ungarn (2:0). Gegen die Schweiz ging es am gestrigen Sonntagabend dennoch um den Gruppensieg und damit um das wahrscheinlich einfachere Los im Achtelfinale. Sportlich also alles andere als nur ein Schaulaufen am Ende der Gruppenphase, das merkt man offensichtlich auch an den TV-Zahlen. Schon vom grandiosen TV-Auftakt (22,49 Millionen Zuschauer) zum zweiten Gruppenspiel steigerte sich die Reichweite auf 23,89 Millionen Zuschauer - Spiel drei sollte hier noch weiter zulegen.Ab 21 Uhr verfolgten überragende 25,57 Millionen Zuschauer das Spiel, es ergab sich ein fulminanter Marktanteil von 73,4 Prozent. Die jüngere Zuschauergruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnten an ihrem Markt ebenfalls dominieren, es kamen 9,88 Millionen Zuschauer auf 84,4 Prozent des Marktes an. Sportlich bot der DFB eine Zitterpartie, die erst spät durch die Einwechselspieler Füllkrug und Raum in ein Remis gedreht wurde. So zieht Deutschland als Gruppensieger mit sieben Punkten in das Achtelfinale ein.Dembot der DFB-Abend eine etwas größere Bühne. Natürlich galt das Hauptaugenmerk den Vorberichten im Ersten, beim Köln-Sender kam man zwischen 20:15 Uhr und 21 Uhr auf immerhin 0,55 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Die Zielgruppe sollte mit 0,17 Millionen Umworbenen auf 2,6 Prozent am Markt kommen. Im Ersten waren zu dieser Zeit bereits 13,38 Millionen Zuschauer dabei, hiervon konnten 4,70 Millionen der jungen Zuschauerschaft zugesprochen werden. Es kamen mit diesen Reichweiten 53,4 und 66,7 Prozent an den Märkten zusammen.