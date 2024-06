«Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» mit bester Leistung seit Ende April

Quotennews

Gegen den König Fußball hat man doch sowieso keine Chance? Wenn auch nicht in direkter zeitlicher Konkurrenz - «Julia Leischik sucht» hält nicht nur die Reichweiten, man steigert sich!

Vorabend vor einem wichtigen Spiel bei der, da kann man doch nicht wirklich etwas erreichen - oder? Bei ProSieben kommt mit weniger als 0,50 Millionen Zuschauern der Tagesbestwert bei «Galileo X-Plorer» zusammen, «Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt» holt sich um 19:15 Uhr mit der finalen Wochen-Winderholung etwas bessere 0,65 Millionen Zuschauer ab und bei VOX kommen für die zweite Folge"nur" 0,58 Millionen Zuschauer zusammen. Kein Platz für die großen Reichweiten also?Weit gefehlt, RTL und vor allem Sat.1 zeigen, dass auch neben dem Fußball eine breite Masse zu erreichen ist. Zunächst macht es RTL vor,schafft es auf 1,20 Millionen Zuschauer und damit 6,2 Prozent am Markt, die Zielgruppe ist mit 0,28 Millionen Umworbenen schwächer, dennoch gehen 7,0 Prozent am entsprechenden Markt in Ordnung. Mit Blick auf die Gesamtreichweite gehört der private Vorabend jedoch klar Sat.1zeigt mit 1,86 Millionen Zuschauern die beste Leistung seit knapp zwei Monaten, noch erfolgreicher war man zuletzt 28. April als 2,11 Millionen Menschen dabei waren. Mit der gestern erzielten Reichweite waren starke 10,1 Prozent am Markt möglich. Da tröstet es darüber hinweg, dass man mit 0,27 Millionen Umworbenen etwas hinter RTL liegt, wenn auch der Marktanteil mit 7,1 Prozent besser ist.