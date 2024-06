«Yes we camp!» fällt mit Wiederholung durch

Quotennews

Zwischen dem 05. Mai und zuletzt dem 16. Juni zeigte Kabel Eins eine neue Staffel «Yes we camp!». Mit teilweise ordentlichen Werten - in Konkurrenz zum Fußball sollte eine Wiederholung bestehen.

Mit Reichweiten zwischen 0,74 Millionen Zuschauern und zuletzt bereits in Konkurrenz zum «EM»-Fußball 0,50 Millionen Zuschauern, war die neue Staffelwohl irgendwie in Ordnung. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen erstreckte sich von 0,27 bis 0,17 Millionen Umworbenen, keine der Shows schaffte es auf mehr als 4,7 Prozent am Markt. Da man, wie wohl bekannt sein wird, seit etwas mehr als einer Woche in Konkurrenz zu «UEFA EURO 2024» steht, wollte man bei Kabel Eins wohl kein neues Format an den Start bringen.Also schickt man am gestrigen Abend eine Wiederholung vonins Rennen - mit erwartbar schlechtem Ergebnis. Es kamen lediglich 0,36 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil rutscht damit auf düstere 1,2 Prozent. Die Zielgruppe macht den Misserfolg noch deutlicher, 0,08 Millionen Werberelevanten konnten sich auf lediglich 0,8 Prozent des Marktes breit machen.Der interne Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite gehört damit im dreifachen Sinne. In aufsteigender Reihenfolge konnten die Wochen-Wiederholungen ab 17:15 Uhr mit 0,48, 0,59 und 0,65 Millionen Zuschauern die Primetime überbieten, selbige Reihenfolge gilt für die Reichweiten der Zielgruppe. Es kamen 0,13, 0,20 und 0,23 Millionen Zuschauer im werberelevanten Alter zusammen.