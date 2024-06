Die Tour de France kann nicht früh genug kommen

Quotennews

«Der Winzerkönig» ist auch zum Start in die zweite Woche ein Totalausfall. Auch die Spielfilm-Wiederholung schrieb rote Zahlen.

Am kommenden Samstag startet die berühmt berüchtigte Frankreich-Rundfahrt. Für Das Erste bedeutet dies in den kommenden Wochen gute Nachmittags-Quoten, denn die «Tour de France» gehört zu den Sport-Highlights des Sommers. Bis die «Sportschau» am Nachmittag übernimmt, muss die blaue Eins aber mit der Serien-Wiederholung vonvorliebnehmen. Die Reihe aus den Nullerjahren mit Harald Krassnitzer bleibt allerdings auch zum Start in die zweite Woche ein Totalausfall. Um 14:00 Uhr schalteten lediglich 0,38 Millionen Zuschauer ein, Folge zwei verringerte die Reichweite auf 0,34 Millionen. Der Marktanteil fiel von ohnehin schwachen 5,7 auf 5,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,02 und 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige gezählt, die Marktanteilen von 2,4 und 2,8 Prozent entsprachen.Auch der Spielfilmaus dem Jahr 2001 kam nicht gut beim Publikum an. Der 90-Minüter mit Eva Habermann und Marcus Mittermeier unterhielt zwischen 15:30 und 17:00 Uhr nur 0,41 Millionen Zuschauer. Das Erste verzeichnete maue 5,5 Prozent. Auch in der klassischen Zielgruppe wurde das Publikum kaum größer, erneut wurden nur 20.000 jüngere Menschen gemessen. Der Marktanteil fiel auf grausige 1,8 Prozent.Erst am Vorabend stellte sich eine deutliche Besserung ein. Alsum 18:00 Uhr auf Sendung ging, waren 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Damit markierte man 12,0 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe. Insgesamt lag die Reichweite bei 2,18 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 17,9 Prozent.war ab 18:50 Uhr für 2,32 Millionen interessant, der Marktanteil bewegte sich bei 14,5 Prozent. Bei den Jüngeren waren mit 0,18 Millionen 7,3 Prozent möglich.