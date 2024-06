Primetime-Check

Zwei Sender setzten auf Spiele der EM. Wer hatte abseits von ZDF und RTL gute Werte zu bieten?

Das ZDF dominierte mit der Partie Italien gegen Kroatien gegen RTL , das wiederum auf das Parallelspiel der Gruppe C Spanien gegen Albanien setzte. Die ZDF-Übertragung kam ab 21:00 Uhr auf 11,09 Millionen Zuschauer und 44,3 Prozent Marktanteil, während sich RTL mit 1,36 und 1,24 Millionen Seher sowie 5,1 und 5,2 Prozent Marktanteil begnügen musste. Beim jungen Publikum kam das Italien-Spiel auf 3,62 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und 53,7 Prozent Marktanteil, die Spanien-Partie erreichte 0,60 und 0,58 Millionen Menschen aus der werberelevanten Zielgruppe sowie 8,8 und 8,7 Prozent.Das Erste setzte um 20:15 Uhr auf die Krimi-Wiederholung, die 4,28 Millionen Menschen sahen. Ab 21:45 Uhr blieben für2,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dran. Die 90-Minüter erzielten Marktanteile von 17,6 und 9,3 Prozent, bei den Jüngeren beliefen sich die Einschaltquoten auf 5,4 und 2,4 Prozent. ProSieben setzte bis Mitternacht auf drei-Folgen, die 0,71, 0,77 und 0,59 Millionen Zuschauer unterhielten, sowie eine-Episode vor 0,47 Millionen Sehern. Die Marktanteile in der Zielgruppe wurden auf 6,6, 4,9 und 4,0 sowie 6,3 Prozent beziffert.Sat.1 lüftete vor 0,42 Millionen Zuschauern. 3,1 Prozent der jungen Zuschauer schalteten ein. VOX präsentiertefür 0,64 Millionen Seher. Die Doku-Soap war für 3,1 Prozent gut. Viermalspülten 0,37, 0,42 sowie zweimal 0,28 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI . Der Grünwalder Sender kam mit 3,9, 2,9, 1,8 und 3,3 Prozent auf Marktanteile unterhalb des Senderschnitts. Kabel Eins lockte mit0,54 Millionen Filmfans an. Der Streifen mit Ben Affleck kam auf 3,1 Prozent bei den Umworbenen.