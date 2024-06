RTL mit Sonderprogrammierung vor EM-Achtelfinale

TV-News

Wenn die Schweiz auf Italien trifft, ist RTL live dabei. Dadurch ergeben sich an anderen Stellen Entscheidungen im Programm.

Die K.O.-Phase der Fußball-Europameisterschaft beginnt im Fernsehen bei RTL , denn der Kölner Sender überträgt das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien (Quotenmeter berichtete). Daraus ergeben sich einige Fixierungen im Programm für die anderen Tage, an denen RTL keinen Fußball übertragen wird. So zeigt man am Sonntag, 30. Juni, ab 21:00 Uhr den Spielfilm, am Montag istüber die Daume-Gruppe geplant, ehe am Dienstagauf das täglichfolgt.Für den Fußball-Samstag selbst hat RTL einige neue Programmpunkte gesetzt. Schon am Vormittag wird es sportlich, wenn man in Zusammenarbeit mit Sky das Sprint-Rennen der Formel 1 aus Österreich überträgt. Moderator Florian König meldet sich ab 11:30 Uhr. Christian Danner und Heiko Wasser kommentieren die Übertragung, die bis 13:15 Uhr andauert. Im Anschluss verzichtet man auf Barbara Salesch, Ulrich Wetzel und «Verklag mich doch!», sondern setzt voll auf das Interesse der Fußball-Fans.Zwischen 13:15 und 15:45 Uhr zeigt man die Reportageüber den Nationalspieler Toni Kroos, der nach der EM seine Karriere beenden wird. Der Film von Manfred Oldenburg stammt aus dem Jahr 2019. Im Anschluss meldet sich Christopher Wittich mit dem„Europa im EM-Fieber“. Bereits um 16:00 Uhr beginnt RTL dann die Vorberichterstattung für das 18-Uhr-Spiel. Die Moderation übernimmt wie bei der Formel 1 Florian König an der Seite von Experte Lothar Matthäus. Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren das Achtelfinale der beiden Zweitplatzierten aus Gruppe A und B. Im Anschluss sendet man, ehe um 21:00 Uhr Chris Tall in einer alten Folgezu sehen ist.