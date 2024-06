«Das RTL EM-Studio» bleibt eine Fehlentscheidung

Quotennews

Auch «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» war im Anschluss eine herbe Enttäuschung.

Obwohl der Donnerstag ein spielfreier Tag war, sendete die Kölner Fernsehstationmit Elton, Thomas Helmer, Felix Kross und Mario Basler, schließlich konnte man die Begegnungen Georgien gegen Portugal sowie Tschechien gegen Türkei zusammenfassen. Die 45-minütige Sendung erzielte am Donnerstagabend lediglich 0,76 Millionen Zuschauer und fuhr 3,6 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,26 Millionen verbucht, sodass man auf 6,5 Prozent kam.Um 21.00 Uhr servierte RTL. Die Sendung, die bereits bei RTL+ zu sehen ist und am 4. Mai 2024 im Nachtprogramm gesendet wurde, sahen noch einmal 0,45 Millionen Fernsehzuschauer, das bedeutete allerdings nur 2,3 Prozent. Auch bei den Werberelevanten sah das Ergebnis mit 0,15 Millionen und 3,8 Prozent suboptimal aus.Pinar Atalay führte vor 0,42 Millionen Zuschauern durch, danach sahen 0,23 Millionen Menschen eine weitere-Ausgabe. Das Format sicherte sich 3,6 Prozent in der Zielgruppe, nur 80.000 junge Menschen waren dabei. Dasverbuchte um 00.20 Uhr noch 0,21 Millionen Zuschauer, dasfuhr danach noch 0,18 Millionen ein. Die Marktanteile wurden mit 5,9 sowie 6,1 Prozent bemessen.