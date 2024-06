Primetime-Check

Wie viele Zuschauer entschieden sich für das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark im ZDF? Blieb parallel dazu noch Platz für andere Sender?



Das Erste zeigte am Samstagabend in der Primetime zunächst den Krimiund sicherte sich bei einem Publikum von 2,65 Millionen Zuschauern einen passablen Marktanteil von 9,8 Prozent. Bei den Jüngeren war das Programm weniger gefragt und 0,10 Millionen Fernsehende landeten bei einer miserablen Sehbeteiligung von 1,4 Prozent. Weiter ging es ab 21.45 Uhr mit, wofür sich noch 1,59 Millionen Zuschauer interessierten. Dies glich einer schwachen Quote von 5,1 Prozent. Bei den 0,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen mickrige 0,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Im ZDF fuhr man mit dembereits 70,3 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 19,09 Millionen Menschen ein. Den Vorbericht sahen sich 6,76 Millionen jüngere Fernsehende und das Programm erzielte bei diesen eine herausragende Quote von 81,6 Prozent. Mit dem Anpfiff für das Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark stieg die Reichweite auf 23,64 Millionen Zuschauern sowie ausgezeichnete 76,8 Prozent Marktanteil. Bei den 8,40 Millionen jüngeren Fernsehenden erreichte das Format exzellente 86,3 Prozent Marktanteil.RTL strahlteaus. 1,84 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gespannt die Sendung und lieferten dem Sender einen soliden Marktanteil von 8,1 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 0,54 Millionen Begeisterten auf einen passablen Wert von 9,8 Prozent. Sat.1 hielt mit0,26 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm und erreichte schwache 1,0 Prozent. Bei den 0,07 Millionen Werberelevanten resultierten daraus miese 0,9 Prozent Marktanteil.ProSieben begeisterte mit0,14 Millionen Zuschauer und erzielte somit lediglich 0,5 Prozent. Bei den 0,05 Millionen Umworbenen sorgte das Programm für eine miserable Sehbeteiligung von 0,6 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime, welche mit insgesamt 0,23 Millionen Fernsehzuschauern auf niedrige 0,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den Werberelevanten schalteten 0,08 Millionen Menschen ein, die eine ernüchternde Quote von 1,0 Prozent verbuchten.Kabel Eins überzeugte mit der Thrillerseriein der Primetime 0,30 Millionen Serienfans. Der Marktanteil lag bei mauen 1,2 Prozent. Bei den 0,08 Jüngeren wurde ein mickriges Resultat von 1,2 Prozent verbucht. VOX setzte auf die Mudikkomödieund lockte damit 0,20 Millionen Fernsehzuschauer. Das Programm kam somit auf einen miesen Marktanteil von 0,7 Prozent. In der Zielgruppe lief es mit einer Sehbeteiligung von 1,1 Prozent bei 0,09 Millionen Fernsehenden genauso schlecht.