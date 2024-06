Richard Gadds macht «Lions»

England

Der «Baby Reindeer»-Autor setzt das neue Projekt mit HBO und BBC um.

Der Autor und Hauptdarsteller von «Baby Reindeer», Richard Gadds, hat bereits eine neue Serie kreiert, die er gemeinsam mit dem Pay-TV-Sender HBO und dem öffentlich-rechtlichen Sender BBC produziert. HBO kündigte am Donnerstag die Produktion einer sechsteiligen Serie an. Die BBC hattebereits im Februar in Auftrag gegeben, die Banijay-Tochter Mam Tor Prods. übernimmt die Produktion.Als Nialls entfremdeter „Bruder“ Ruben bei ihrer Hochzeit auftaucht, kommt es zu einer Explosion der Gewalt, die uns zurück in ihr Leben katapultiert. Die ehrgeizige Serie, die sich über einen Zeitraum von fast vierzig Jahren von den 1980er Jahren bis heute erstreckt, wird die Höhen und Tiefen der Beziehung der Brüder von ihrer ersten Begegnung als Teenager bis zu ihrem Bruch als Erwachsene abdecken - mit all den guten, schlechten, schrecklichen, lustigen, wütenden und herausfordernden Momenten auf ihrem Weg. Die Serie wird die wilde Energie einer sich verändernden Stadt - ja, einer sich verändernden Welt - einfangen und versuchen, einer schwierigen Frage auf den Grund zu gehen: Was bedeutet es, ein Mann zu sein? Was bedeutet es, ein Mann zu sein?„Eine HBO-Box mit den Serien «The Sopranos», «The Wire» oder «Oz» zu bestellen und sie von Anfang bis Ende zu schauen, war einer der glücklichsten Momente meiner Kindheit“, sagte Gadd in einer Erklärung. „Seitdem war es immer mein Traum, mit HBO zusammenzuarbeiten und Teil ihrer ikonischen Show-Liste zu sein. Ich bin Francesca Orsi, der Leiterin der HBO-Drama-Abteilung, Kara Buckley, der Senior Vice President der HBO-Drama-Abteilung, und Clint LaVigne, dem Vice President der HBO-Drama-Abteilung, sehr dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Und auch Ruben und Niall, die sich – obwohl sie in einer schottischen Sackgasse aufgewachsen sind – vor Freude in die eigene Wange kneifen würden! Ich kann es kaum erwarten, anzufangen.“„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der BBC und Richard Gadd, dessen bemerkenswertes Talent weiterhin weltweit Wellen schlägt”, sagte Kara Buckley, Senior Vice President von HBO Drama, in einer Erklärung. „Wir sind stolz darauf, Richard mit dieser neuen, fesselnden und bewegenden Serie in der HBO-Familie willkommen zu heißen.”