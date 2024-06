ProSieben wiederholt alte Stadelmann-Show im Nachtprogramm

TV-News

Im Jahr 2016 gab die rote Sieben Ingmar Stadelmann eine Fernsehshow.

Vier Ausgaben ließ ProSieben vonproduzieren, die im Herbst 2016 um 23.15 Uhr gesendet wurden. Die Reichweiten waren mit 0,43 bis 0,74 Millionen recht mau, die Marktanteile lagen knapp über zehn Prozent. Jetzt wird das Format wieder im Nachtprogramm wiederholt.In der Nacht zum Sonntag, den 7. Juli, um 04.00 Uhr wird die Sendung bis 05.20 Uhr gesendet. Los geht’s mit Imer (21) aus Oer-Erkenschwick und Jasmin (25) aus Gevelsberg bei Hagen. Als Kellner mit Gips-Arm bedienen und unter Elektroschocks Getränke am Tisch servieren oder im Vergnügungspark Hotdogs während einer Achterbahnfahrt verspeisen. Werden alle Missionen erfolgreich gemeistert, winken am Ende bis zu 5.000 Euro für die wahnsinnigen Geld-Helden.Eine Woche später geht es um 04.35 Uhr weiter. Das Format wurde trotz ansehnlicher Reichweiten nicht fortgeführt. Stadelmann moderierte die Sendung «Deutschland tanzt» bei ProSieben , zuletzt war er in der «Quatsch Comedy Show» zu sehen.