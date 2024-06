«Gutfeld!» geht täglich auf Sendung

US-Fernsehen

Die Politshow von Fox News Channel wird Mitte Juli mehrfach ausgestrahlt.

Die Sendungdes Senders FOX News Channel (FNC) wird vom 15. bis 18. Juli ab 23 Uhr live vom Parteitag der Republikaner in Milwaukee übertragen. An jedem Abend des Parteitags werden der Moderator Greg Gutfeld, die Diskussionsteilnehmerin Kat Timpf und drei Gäste von einem Live-Publikum aus dem Deer District begleitet.Eine Live-Ausgabe von «Gutfeld!» wird unmittelbar auf die Sondersendung «Democracy 24: Republican National Convention» von FOX News zur Primetime folgen, die von Bret Baier und Martha MacCallum moderiert wird. Während der Sendung werden Gutfeld, Timpf und Gäste die Nachrichten von der Versammlung und andere Schlagzeilen des Tages kommentieren, oft aus satirischer Sicht. Die breit gefächerten Gespräche werden während der gesamten Sendung von humorvollen Analysen begleitet.«Gutfeld!» hat die größte Zuschauerzahl im Spätprogramm und verzeichnet mit über 2,2 Millionen Zuschauern und 291.000 in der jüngeren Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen das meistgesehene Jahr in der Geschichte des Programms. Das Late-Night-Programm von FNC übertrifft die «Late Show» mit Stephen Colbert von CBS, «The Tonight Show» mit Jimmy Fallon und «Late Night» mit Seth Meyers von NBC, «Jimmy Kimmel Live!» von ABC und die kürzlich neu aufgelegte «The Daily Show» mit Jon Stewart von Comedy Central