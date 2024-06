Rundschau

Eva Longoria ist als Gala in finanzielle Machenschaften verwickelt. In «Supacell» entdecken normale Menschen aus London, dass sie Superkräfte haben.

«Land of Women» (seit 26. Juni bei AppleTV+)

«Supacell» (seit 27. Juni 2024 bei Netflix)

«Orphan Black: Echoes» (seit 23. Juni bei AMC)

«Diane von Furstenberg: Woman in Charge» (seit 25. Juni bei Hulu/Disney+)

«The Club» (seit 19. Juni in der ZDFmediathek)

Galas Leben wird auf den Kopf gestellt, als ihr Mann die Familie in finanzielle Machenschaften verwickelt und sie gezwungen ist, mit ihrer alternden Mutter (Carmen Maura) und ihrer erwachsenen Tochter (Victoria Bazúa) aus der Stadt zu fliehen. Die drei Frauen verstecken sich in demselben charmanten Weinort in Nordspanien, aus dem Galas Mutter vor fünfzig Jahren geflohen ist und geschworen hat, niemals dorthin zurückzukehren. Sie versuchen einen Neuanfang, doch der Klatsch und Tratsch in der Kleinstadt verbreitet sich schnell und bringt ihre tiefsten Familiengeheimnisse ans Licht.Als fünf ganz normale Menschen aus Süd-London entdecken, dass sie außergewöhnliche Kräfte haben, muss ein Mann sie zusammenbringen, um die Frau zu retten, die er liebt.Die Serie folgt einer Gruppe von Frauen, die sich in das Leben der anderen einmischen und sich auf eine spannende Reise begeben, um das Geheimnis ihrer Identität zu lüften.Ein noch nie dagewesener Einblick in das rastlose Leben einer kulturellen Koryphäe. In einer Zeit, in der Gleichstellung und Frauenthemen an vorderster Front stehen, ist das Leben von Diane von Fürstenberg ein Beispiel für Selbstbestimmung, Widerstandskraft, Unternehmertum und Stil. Mit ihrem unverblümten Auftreten ist sie eine Inspiration für Frauen. Diane hat sich nie als Opfer von Sexismus gesehen, sondern hat ihre Weiblichkeit in einer starken Weise angenommen und ihrer Tochter und der nächsten Generation von Frauen den Weg geebnet.Drei Paare lernen sich in einer Kinderwunschklinik kennen. Sie alle vereint ein Traum: Sie wollen eine Familie gründen. Ein Club entsteht. Gegenseitig geben sie sich Kraft und immer wieder Hoffnung.