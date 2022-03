3 Quotengeheimnisse

Mit «M.A.S.H.» war der RTL-Sender am Vorabend erfolgreich, am Sonntagabend überzeugte «CSI – Den Tätern auf der Spur».

Die Fernsehserie von 20th Television schlägt sich immer noch bei Nitro sehr gut. Am Montag erreichte die Doppelfolge, die zwischen 17.35 und 18.25 Uhr gesendet wurde, 0,31 und 0,45 Millionen Zuschauer. Das Format, das überwiegend im Los Angeles County gedreht wurde, sorgte für einen Marktanteil von zwei und zweieinhalb Prozent. Die Serie, die im Koreakrieg spielte, markierte 0,10 sowie 0,14 Millionen junge Zuschauer. Die zwei Episoden der 256-teiligen Serie verbuchten bei den 14- bis 49-Jährigen hervorragende 3,4 und 4,2 Prozent.Am Sonntag strahlte der Fernsehsender Nitro im Anschluss an den «Tatort» im Ersten die Episoden zwei und drei der neunten «CSI»-Staffel aus. Das von Anthony E. Zuiker erdachte Format sicherte sich ab 21.55 Uhr 0,61 und 0,58 Millionen Zuschauer. Die Produktion von Jerry Bruckheimer Television und den CBS Television Studios verbuchte 0,16 und 0,13 Millionen junge Menschen. Das Format mit Laurence Fishbourne, Lauren Lee Smith und Marg Helgenberger sorgte für einen Marktanteil von 2,8 und 3,5 Prozent.Die Action-Adventure-Fernsehserie aus dem Hause Paramount Network Television war am Samstag erfolgreich. Der Sender Nitro setzte auf zwei Episoden des Formates, in dem schon in den 80er Jahren die heutigen Stars Richard Dean Anderson («Stargate») und Teri Hatcher («Desperate Housewives» zu sehen waren. 0,20 und 0,22 Millionen Zuschauer waren zwischen 09.30 und 11.10 Uhr dabei, die Marktanteile lagen bei sehr guten drei und dreieinhalb Prozent. Beim jungen Publikum tütete man 60.000 und 80.000 Zuseher ein, sodass man auf spitzenmäßige 3,9 und 4,7 Prozent kam.