Finale «Supernatural»-Staffel kommt ins Free-TV

TV-News

Die letzten 20 Folgen werden ab April bei ProSieben Maxx ausgestrahlt.

Abschied nehmen heißt es ab dem 4. April immer montags bei ProSieben Maxx , denn ab dann wird der Spartensender die 15. und finale Staffel der Fantasy-Serieausstrahlen. Die letzte Staffel lief in den USA bereits im Herbst 2019 beim kleineren Network The CW. Den genauen Sendeplatz nannte Maxx noch nicht, es ist aber davon auszugehen, dass «Supernatural» den Platz von «The Passage» ab 22:05 Uhr übernimmt, da die Mystery-Reihe am kommenden Montag, 21. März, endet. Auch im vergangenen Jahr war «Supernaturla» auf diesem Sendeplatz zuhause. Der letzte Montag im März steht bei ProSieben Maxx unterdessen ganz im Zeichen vonDie 15. «Supernatural»-Staffel besteht derweil aus 20 Episoden, in denen Jared Padalecki als Sam Winchester, Jensen Ackles als Dean Winchester, Alexander Calvert als Jack Kline and Belphegor und Misha Collins als Castiel in den Hauptrollen zu sehen sind. Als Gaststars treten zusätzlich unter anderem Jim Beaver als Bobby Singer, DJ Qualls als Garth Fitzgerald IV und Mark Pellegrino als Lucifer auf.Während die Serie wie erwähnt bereits vor der Pandemie zu Ende ging, haben die Produzenten Jensen Ackles und dessen Danneel Ackles an einem Spin-off gearbeitet. Erst vor wenigen Wochen hatte The CW einen Pilotfilm vonbestellt ( Quotenmeter berichtete ). Robbie Thompson wird das Skript schreiben. Warner Bros. und CBS Studios werden das Format produzieren. Der Ableger soll sich um die Eltern von Sam und Dean, John und Mary Winchester drehen.