ABC glaubt an «Abboot Elementary»

US-Fernsehen

Die langfristigen Abrufzahlen bestärkten das Unternehmen, neue Folgen zu bestellen.

Eigentlich liefen die ersten Episoden der Sitcomeher suboptimal. Nur etwa drei Millionen Menschen schalteten ein, doch die nachträgliche Nutzung führte zu einer Steigerung auf bis zu neun Millionen Zuschauer. Da die Serie auch bei der schreibenden Zunft einen guten Ruf genießt, hat sich ABC entschlossen, neue Episoden zu bestellen.Quinta Brunson hat «Abbott Elementary» entwickelt und spielt darin die Hauptrolle. Die Serie spielt in einer öffentlichen Schule in Philadelphia und dreht sich um eine Gruppe von Pädagogen, die alle über unterschiedliche Erfahrungen und Optimismus verfügen, alle sind entschlossen, ihren Schülern zu helfen.Warner Bros. TV und 20th Television produzieren die Workplace-Comedy. «Abbott Elementary» ist ABCs neue Comedy mit den höchsten Einschaltquoten in den letzten zwei Jahren bei den Erwachsenen 18-49 und rangiert derzeit auf Platz eins der Comedy in der Zielgruppe, gleichauf mit einem anderen Neuling, CBS' «Ghosts».