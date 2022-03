Deutlicher Sprung nach oben für «Deutschlands größte Geheimnisse»

Quotennews

Neben der Kabel Eins-Show überzeugte an diesem Abend erneut wieder das Kochduell bei VOX.



Bei Kabel Eins hatte die Shownach einer gelungenen ersten Staffel, seit dem Start der neuen Episoden deutlich verloren. Zuletzt hatten nicht mehr als 0,85 Millionen und 0,52 Millionen Umworbene eingeschalten. Unerwarteterweise machte die Sendung gestern nun einen deutlichen Sprung nach oben und fand somit wieder auf das überzeugende Vorjahresniveau zurück. Bei den 1,19 Millionen Zuschauern kamen somit hohe 3,9 Prozent zustande. In der Zielgruppe, welche aus 0,52 Millionen Werberelevanten bestand, freute sich der Sender über eine starke Quote von 6,9 Prozent.Die gestrige Gegnerin von Tim Mälzer war Cornelia Poletto. Die 50-Jährige aus Hamburg wurde bereits mit dem Eckart Witzigmann Preis ausgezeichnet. Sie wurde nach Norwegen und Berlin geschickt, während Mälzer im Oberengadin das regionale Krautwickelgericht Capuns nachkochen muss.ließ bereits in den vergangenen Wochen die restlichen privaten Programme deutlich hinter sich. In der Vorwoche war die Reichweite allerdings auf 1,45 Millionen sowie 0,74 Millionen Jüngere gesunken.Von dem leichten Abwärtstrend war in dieser Woche nichts mehr zu merken. Insgesamt bestand das Publikum nun wieder aus 1,65 Millionen Menschen. Die Sehbeteiligung war mit starken 6,7 Prozent so stark wie seit etwa einem Jahr nicht mehr. Auch die 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen gewannen gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte dazu und fuhren nun einen herausragenden Marktanteil von 13,5 Prozent ein.