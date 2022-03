«The Voice Kids» hält sich auf konstantem Niveau

Quotennews

Kabel Eins stellte diese Woche den Serienabend um und entschied sich stattdessen für ein Filmprogramm.



war in der Vorwoche in Sat.1 in die 10-jährige Jubiläumsstaffel gestartet. Mit 1,66 Millionen Fernsehenden und 0,58 Millionen Umworbenen hatte sich das Publikum im Vergleich zum Auftakt der Vorjahresstaffel deutlich verkleinert. Zudem wanderte die Sendung in diesem Jahr weg vom Samstag auf den Freitagabend. In diesem Jahr sitzen Alvaro Soler, Michi Beck, Smudo, Wincent Weiss und Lena Meyer-Landrut in der Jury.Mit 1,67 Millionen Zuschauer blieb das Publikum in etwa so groß wie in der Vorwoche. Folglich war auch beim Marktanteil, welcher sich mit 6,0 Prozent knapp über dem Senderschnitt befand, kaum eine Steigerung festzustellen. Ähnlich langsam aufwärts ging es in der jüngeren Gruppe. In dieser Woche fanden 0,60 Millionen Werberelevante auf den Sender. So gelang dem Sender zumindest eine leichte Verbesserung von zuletzt 8,2 auf nun gute 8,8 Prozent Marktanteil.Kabel Eins wendete sich erstmals seit Wochen vom üblichen Serienprogramm am Freitagabend ab und zeigte hingegen Spielfilme.wollten sich 0,60 Millionen Fernsehende anschauen, was eine maue Sehbeteiligung von 2,2 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren kam eine akzeptable Quote von 3,6 Prozent zustande. Miterhöhte sich der Marktanteil bei 0,36 Millionen Interessenten auf passable 3,0 Prozent. Auch bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit einem annehmbaren Resultat von 4,1 Prozent zu Ende.