«Lets Dance» ist auch diese Woche nicht zu bremsen

Quotennews

Die gestrige Ausgabe wurde verkürzt, weil gleich drei Promis wegen einer Coronainfektion ausfielen.



verschob sich am gestrigen Abend erneut um 15 Minuten nach hinten, da der Sender mit einemin die Primetime startete. 3,33 Millionen Fernsehende wollten sich über aktuelle Neuigkeiten informieren, was zu einem hohen Marktanteil von 11,3 Prozent führte. Auch bei den 1,19 Millionen Umworbenen wurden starke 17,4 Prozent gemessen.Erneut ist die Show zudem von zahlreichen Ausfällen aufgrund von Corona-Infektionen betroffen, so dass die Sendung gestern eine halbe Stunde früher endete. Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und auch Timur Ülker konnten somit nicht andrehten. Aus diesem Grund entschied sich RTL dazu, dass in dieser Woche alle Promis automatisch weiterkommen, das Publikum dem favorisierten Paar jedoch einen Bonus verschaffen kann. In der Vorwoche war die Reichweite auf 4,08 Millionen und 1,13 Millionen jüngere Zuschauer gestiegen.Auch in dieser Woche ließ sich die Sendung nicht von den Coronaausfällen bremsen, sondern legte stattdessen noch weiter zu. 4,14 Millionen Fernsehende waren diese Woche mit von der Partie, was einem herausragenden Ergebnis von 16,3 Prozent glich. 1,31 Millionen Werberelevante lagen nur knapp vor den Werten der Auftaktshow. Hier wurde der Sender ebenfalls mit einer überzeugenden Quote von 15,5 Prozent belohnt. Das Magazinfolgte mit den bisher besten Werten. Mit 2,19 Millionen Neugierigen hielt sich der Marktanteil weiterhin bei sehr starken 15,4 Prozent. Bei den 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen hohe 15,5 Prozent auf dem Papier.