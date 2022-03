Corona-Ausfall bei «Schlag den Star»

TV-News

Da Rúrik Gíslason positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, kann er nicht gegen Fabian Hambüchen am Samstagabend antreten. Ein Ersatz wurde bereits gefunden.

Während RTL und die Live-Showderzeit heftig von einer Corona-Welle heimgesucht wird, hat auch die Konkurrenz von ProSieben einen Corona-Ausfall zu vermelden. Am Samstag, 12. März, hätten sich beieigentlich Rúrik Gíslason und Fabian Hambüchen gegenüberstehen sollen. Der ehemalige Fußballer und letztjährige «Let’s Dance»-Gewinner wurde aber positiv auf das Corona-Virus getestet, sodass er nicht an der Liveshow teilnehmen kann.ProSieben hat für seine von Elton moderierte Show aber bereits einen Ersatz für Gíslason gefunden. Demnach kommt es zum Duell zweier Olympiasieger. Hambüchen muss nun gegen den Beachvolleyballer Julius Brink antreten. Neben den bis zu 15 Spielrunden dürfen sich die Fans auf Musik von Bryan Adams mit "Never gonna rain" und von Electric Callboy mit "Pump it" freuen. Ron Ringguth kommentiert die Spiele.Bei «Let’s Dance» gibt es übrigens diesen Freitagabend übrigens ein Novum. Wie RTL angekündigt hat, wird in der heutigen Liveshow kein Tanzpaar ausscheiden, da statt der eigentlich geplanten zwölf Paare nur neun antreten können. Sowohl Caroline Bosbach als auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Timur Ülker wurde allesamt positiv auf das Coronavirus getestet. Stattdessen tanzen die verbliebenen Paare um einen Extrapunkt für die kommende Woche.