RTLZWEI baut weiter ab - Sat.1 mit neuer Quiz-Show

Quotennews

Nach drei einigermaßen konstanten Wochen bei RTLZWEI haben «Die Retourenjäger» offensichtlich ein Ablaufdatum. Sat.1 startet erfolgreich mit neuer Quiz-Show.

So nah können Erfolg und Misserfolg im TV-Leben beieinander liegen. Während Sat.1 mit demgestern vor 1,48 Millionen Zuschauern einen mehr als ordentlichen Start hinlegt, scheint bei der RTLZWEI-Show «Die Retourenjäger» das Ende der Fahnenstange erreicht zu sein. Doch beginnen wir mit dem Positiven. Sat.1 konnte sich wie gesagt über 1,48 Millionen Zuschauer freuen, der Marktanteil belief sich damit auf 5,6 Prozent und auch mit den 0,43 Millionen Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe dürfte man auf den ersten Blick zufrieden sein. Hier ergaben sich ebenfalls ordentliche 6,5 Prozent am entsprechenden Markt. Neustart-Rekorde werden damit beim Bällchensender sicherlich keine gebrochen, man ist aber auch weit von einem Misserfolg entfernt.Sich langsam aber sich an den Misserfolg angenähert, haben sich. Mit 0,97 Millionen Zuschauern war man bei RTLZWEI Mitte Februar gestartet und es konnten in den letzten zwei Wochen um die 0,8 Millionen Zuschauer beim Programm gehalten werden. Jetzt scheint der dünne Ast auf dem das Programm wanderte aber gebrochen. Gestern wollte noch 0,66 Millionen Zuschauer den Retouren folgen, der Marktanteil sank auf 2,4 Prozent. Mit 0,32 Millionen Zielgruppen-Zuschauern schrumpfte auch das Interesse der 14- bis 49-Jährigen, wenn auch der Marktanteil erst auf noch ertragbare 4,9 Prozent fiel.Bei RTLZWEI ging die Talfahrt in der Folge weiter. Im Anschluss holten «Die Schnäppchenhäuser» nur 0,46 Millionen Zuschauer nach Grünwald, während nur noch 0,13 Millionen Umworbene definiert werden konnten. Die Marktanteile fielen also auf 2,6 und 2,9 Prozent. Etwas anders zeigte sich da das spätere Abendprogramm bei Sat.1 lief das erste Mal an einem Mittwochabend und mit 0,6 Millionen Zuschauern ab 22:30 Uhr liegt man in etwa dort, wo sich die Show 2021 an Freitagabenden bewegte. Damals schauten 0,65 Millionen am 22. Oktober 2021 zu, am 29. Oktober waren es 0,53 Millionen. Die gestern erreichten 3,7 Prozent Marktanteil sind also nicht unbedingt ein Misserfolg. Mit jedoch 0,2 Millionen Zuschauern, die für die Zielgruppe definiert werden konnten, kann Sat.1 nicht zufrieden sein. Nicht zuletzt wegen dem Marktanteil von nur 4,9 Prozent.