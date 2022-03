Disney kooperiert mit japanischem Nippon TV

International

Das ist nicht die erste Kooperation zwischen beiden Unternehmen, allerdings wird die Zusammenarbeit stark erweitert.

Der japanische Konzern Nippon TV und der Mediengigant Disney haben eine strategische Kooperationsvereinigung verabschiedet, die die gemeinsame Nutzung von Inhalten und die Koproduktion japanischer Inhalte vorsieht. Beide Unternehmen haben bereits zusammengearbeitet, allerdings wird dieser Schritt als Meilenstein betrachtet."Die Zusammenarbeit wird die Koproduktion von Inhalten in lokaler Sprache umfassen, die von Drama-Serien über Zeichentrickfilme bis hin zu Varieté-Shows auf Disney+ für ein japanisches und globales Publikum reichen, sowie die Verfügbarkeit der Inhalte beider Unternehmen auf ihren jeweiligen Plattformen", so die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung.So sieht die Vereinbarung aus: Die neueste Ausgabe der beliebten Dramaserievon Nippon TV mit Shunsuke Michieda aus «Naniwa Danshi» in der Hauptrolle wird ab dem kommenden Monat auf Nippon TV ausgestrahlt. Danach wird die Serie auf Disney+ für das japanische und weltweite Publikum verfügbar sein.Nippon TV blickt auf eine 70-jährige Geschichte zurück und ist heute in einer Reihe von Geschäftsbereichen tätig, die vom Fernsehen bis zu Fitnessclubs reichen. Außerdem ist das Unternehmen Eigentümer des Streamingdienstes Hulu Japan.