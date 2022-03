Dominanter ARD-Mittwoch

Quotennews

Mit gleich drei Formaten holte das Erste das komplette Quoten-Treppchen!

Der Mittwochabend gehörte voll und ganz dem Ersten. Mit 4,36 Millionen Zuschauer holte die Primetime mitdie meisten Zuschauer im Primetime-Format-Vergleich und auch 16,0 Prozent Marktanteil dürften hier gefallen haben. Einziger Wermutstropfen des TV-Dramas werden die jüngeren Zuschauer gewesen sein, hier holte der Streifen lediglich 0,49 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, wenn auch hier der Marktanteil von 7,4 Prozent als nicht schlecht zu bezeichnen ist. Weiter ging der ARD-Erfolg mit der «Tagesschau» um 20 Uhr, die starke 5,54 Millionen Zuschauer zum Sender mit der blauen Eins lotste. Hier dominierte das Erste auch die Kategorie der jüngeren Zuschauer, denn mit 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang der insgesamt beste Wert des Tages.Die Marktanteile lagen damit bei insgesamt 19,2 Prozent, während sich am Markt der jüngeren Zuschauer auf 18,2 Prozent verlassen werden konnte. Den absolut besten Zuschauerwert holte dann um 20:15 Uhr das News-Formatmit 5,66 Millionen Zuschauern und einem noch besseren Marktanteil von 19,8 Prozent. Mit 1,21 Millionen jüngeren Zuschauern sicherte sich das Format Platz zwei nach der erwähnten «Tagesschau», der Marktanteil lag hier bei 17,7 Prozent. Die Konkurrenz aus dem ZDF musste sich also mit einem vierten Platz zufriedengeben. Diesen holteum 19:00 Uhr mit 4,18 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,1 Prozent. Ebenfalls unauffällig zeigte sich das Programm bei den jüngeren Zuschauern. Dort sicherten 0,44 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 9,7 Prozent.Die ZDF-Primetime,, war mit 3,02 Millionen Zuschauern recht schwach besetzt, wobei 11,0 Prozent Marktanteil nur bedingt als schwach zu betiteln sind. Durch diese Leistung holte das Show-Format die bisher schlechtesten Quoten überhaupt, der bisherige Tiefstwert von 3,19 Millionen Zuschauern vom 29. September 2021 wurde damit unterboten. Bei den jüngeren Zuschauern bestätigte das ZDF die Leistung der letzten beiden Ausgaben der Show, denn sowohl am 22. als auch 29. September wurden wie gestern auch 0,44 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter erreicht. Der Marktanteil zeigte bei beiden vorherigen Shows 6,7 Prozent an, gestern ergaben sich 6,5 Prozent.